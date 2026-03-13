Các loại lệnh giao dịch (LO, ATO, ATC, MP...) Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư thường sử dụng các loại lệnh sau: Lệnh giới hạn (LO): Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực từ khi được nhập vào hệ thống cho đến hết ngày giao dịch hoặc đến khi bị hủy.

Lệnh ATO (At the Opening): Lệnh đặt mua hoặc bán tại mức giá mở cửa. Lệnh này được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp lệnh và chỉ áp dụng trên sàn HOSE trong phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (9h00 – 9h15).

Lệnh ATC (At the Closing): Tương tự lệnh ATO nhưng dùng để xác định giá đóng cửa. Lệnh có hiệu lực trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (14h30 – 14h45 trên HOSE và 14h30 – 15h00 trên HNX).

Lệnh thị trường (MP): Là lệnh mua/bán chứng khoán ngay lập tức tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Lệnh này chỉ có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục; nếu chưa khớp hết, phần còn lại sẽ tiếp tục khớp với các mức giá đối ứng tiếp theo. Ảnh minh họa: AI

Cách đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu Quy trình thực hiện giao dịch cổ phiếu bao gồm các bước: Mở tài khoản và chuẩn bị: Nhà đầu tư cần có tài khoản tại công ty chứng khoán. Để đặt lệnh mua, tài khoản phải có đủ tiền ký quỹ; để đặt lệnh bán, tài khoản phải có đủ số lượng cổ phiếu tương ứng.

Phương thức đặt lệnh: Có thể thực hiện trực tiếp tại quầy, qua điện thoại hoặc phổ biến nhất là qua phần mềm/web trading trực tuyến.

Thông tin cần nhập: Khi đặt lệnh, bạn phải điền đầy đủ: Mã chứng khoán, Số lượng (theo lô quy định, ví dụ lô 100 trên HOSE), Mức giá (hoặc chọn loại lệnh ATO/ATC/MP), và loại giao dịch (Mua hoặc Bán).

Thời gian khớp lệnh trong ngày Thị trường hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (trừ lễ, Tết). Khung giờ chung tại sàn HOSE và HNX thường như sau: Phiên sáng: 9h00 – 11h30

9h00 – 9h15: Khớp lệnh định kỳ mở cửa (xác định giá ATO - chỉ sàn HOSE).

9h15 – 11h30: Khớp lệnh liên tục.

9h00 – 9h15: Khớp lệnh định kỳ mở cửa (xác định giá ATO - chỉ sàn HOSE). 9h15 – 11h30: Khớp lệnh liên tục. Nghỉ trưa: 11h30 – 13h00.

Phiên chiều: 13h00 – 15h00.

13h00 – 14h30: Khớp lệnh liên tục.

14h30 – 14h45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (xác định giá ATC).

14h45 – 15h00: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh sau giờ (tùy sàn).

Sửa và hủy lệnh như thế nào Điều kiện: Nhà đầu tư chỉ được phép sửa hoặc hủy lệnh đối với các lệnh chưa được khớp hoặc phần còn lại của lệnh đã khớp một phần.

Thao tác: Thực hiện thông qua ứng dụng giao dịch hoặc yêu cầu nhân viên môi giới. Khi lệnh đã được khớp hoàn toàn, bạn không thể thay đổi hay thu hồi giao dịch đó.

Nguyên tắc ưu tiên: Hệ thống khớp lệnh luôn ưu tiên về giá (mua giá cao nhất, bán giá thấp nhất trước) và về thời gian (cùng mức giá thì lệnh vào hệ thống trước được khớp trước).