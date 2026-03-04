Nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, chứng khoán và “họ Vin” nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thoát một phiên giảm sâu.

Sau khi rớt 80 điểm trong 2 phiên trước đó, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bước vào phiên 4/3 với áp lực bán mạnh trong bối cảnh nhiều TTCK châu Á chao đảo, giảm sâu trước sự bất ổn ngày càng tăng và tác động của tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Giá dầu tăng vọt do chiến sự, chi phí vận tải leo thang và hàng hóa ứ đọng khi chiến sự lan rộng tại Trung Đông. Một số TTCK châu Á phải kích hoạt hệ thống “rút phích”. Chỉ số SETI của Thái Lan giảm mạnh 8%, dẫn đến việc tạm ngừng giao dịch trên thị trường. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc có thời điểm giảm 12% và kích hoạt cơ chế ngắt mạch. Sau 2 phiên, KOSPI đã giảm 20%.

Tại Việt Nam, 3 sàn chứng khoán giảm điểm từ sáng và kéo dài tới đầu giờ chiều. VN-Index có lúc mất hơn 30 điểm, sau khi đã giảm 80 điểm trong 2 phiên trước đó. Nhiều chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư phải cẩn trọng.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào những phút cuối trước khi bước vào phiên khớp lệnh định kỳ ATC 15 phút cuối phiên. Dòng tiền đổ vào mạnh kéo giá nhiều cổ phiếu trụ cột đi lên, trong đó có nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, chứng khoán và “họ Vin” nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Từ giảm điểm mạnh, VN-Index chuyển sang còn giảm nhẹ và chính thức tăng 5,13 điểm (+0,28%) lên 1.818,27 điểm khi kết thúc phiên giao dịch 4/3. VN30-Index chỉ còn giảm 2,82 điểm (-0,14%) xuống 1.956,53 điểm.

Thanh khoản tăng vọt lên hơn 47,7 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cổ phiếu chịu áp lực giảm khi Trung Đông căng thẳng. Ảnh: HH

Nhóm cổ phiếu dầu khí và vận tải dầu khí tiếp tục tăng mạnh, nhiều mã tăng trần do giá dầu WTI tăng vọt thêm gần 2,9% lên gần 76,7 USD/thùng trong phiên 4/3 sau khi đã tăng hơn 20% trong vài phiên trước đó.

Cổ phiếu Petrolimex (PLX) tăng 3.400 đồng lên 69.500 đồng/cp. GAS tăng 5.300 đồng lên 128.700 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng Vietcombank (VCB), BIDV (BID), Vietinbank (CTG), LPBank (LPB) tăng mạnh. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tích cực. SSI tăng 1.100 đồng lên 33.700 đồng/cp.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng quay đầu tăng 100 đồng lên 155.600 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 1.650 đồng lên 28.000 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu hàng không VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 900 đồng xuống 163.200 đồng/cp. Cổ phiếu Masan (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm 1.000 đồng xuống 76.000 đồng/cp.

Cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do ông Trần Đình Long làm chủ tịch đi ngang ở mức 27.700 đồng/cp. Cổ phiếu FPT do Chủ tịch Trương Gia Bình lãnh đạo tiếp tục giảm 1.900 đồng xuống 85.100 đồng/cp.

Tính tới ngày 4/3, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 25,2 tỷ USD, xếp thứ 95 trên thế giới. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản giảm 100 triệu USD xuống 3,9 tỷ USD, xếp 1.078 trên thế giới. Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản giảm xuống 2,8 tỷ USD, xếp 1.461 trên thế giới. Tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) giảm xuống 2,3 tỷ USD, xếp 1.815 trên thế giới. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có 1,1 tỷ USD.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ các tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giải ngân khi xung đột tại Trung Đông tác động mạnh tới thị trường tài chính và hàng hóa thế giới.

TTCK Việt Nam được hưởng lợi từ một nền kinh tế tăng trưởng mạnh, nhiều doanh nghiệp lớn bứt phá và khả năng rất cao được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.