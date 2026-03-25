Khái niệm và công thức tính ROE ROE (Return on Equity) hay lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Chỉ số này cho biết mỗi đồng vốn chủ sở hữu mà cổ đông đầu tư sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Công thức tính: ROE = (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân) x 100% Trong đó: Lợi nhuận sau thuế: Là lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi tất cả chi phí và thuế.

Vốn chủ sở hữu bình quân: Để phản ánh đúng bản chất hoạt động trong cả năm, vốn chủ sở hữu thường được tính bằng trung bình cộng của số đầu kỳ và số cuối kỳ. Vốn chủ sở hữu bình quân = (Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ) / 2.

ROE bao nhiêu là tốt Việc đánh giá ROE "tốt" hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Mức tối thiểu: Thông thường, ROE từ 15% trở lên được coi là tốt và đáng tin cậy. Nếu ROE thấp hơn 10% thường bị đánh giá là kém.

So sánh với chi phí vốn (CoE): Một doanh nghiệp chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi ROE lớn hơn chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (CoE).

Đặc thù ngành: Mỗi ngành nghề có mức ROE trung bình khác nhau. Ví dụ, ngành ngân hàng thường có ROE khoảng 15-20%, trong khi các ngành sản xuất có thể chỉ đạt từ 10-15%. Bạn nên chọn doanh nghiệp có ROE bằng hoặc cao hơn mức trung bình ngành.

Tính ổn định: Một doanh nghiệp tốt cần duy trì được mức ROE cao và ổn định trong dài hạn (ít nhất là 5 năm)

So sánh ROE giữa các doanh nghiệp Việc so sánh ROE giúp nhà đầu tư nhận diện nhiều khía cạnh của doanh nghiệp: Lợi thế cạnh tranh: Những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững (thương hiệu, quy mô, công nghệ) thường có chỉ số ROE vượt trội so với đối thủ cùng ngành.

Tốc độ tăng trưởng: Theo mô hình Gordon, tốc độ tăng trưởng (g) của công ty được xác định bằng: g = ROE x Tỷ lệ tái đầu tư. Doanh nghiệp có ROE cao và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nhiều hơn sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Kết hợp với chỉ số P/B: Để tìm cơ hội đầu tư tốt, nhà đầu tư thường tìm các cổ phiếu có ROE cao trong dài hạn nhưng đang có định giá P/B thấp (rẻ so với giá trị sổ sách).

ROE cao có phải luôn tốt không Không phải lúc nào ROE cao cũng là tín hiệu tích cực, vì nó có thể bị bóp méo bởi các yếu tố sau: Vốn chủ sở hữu quá nhỏ: Nếu doanh nghiệp thua lỗ kéo dài làm vốn chủ sở hữu bị bào mòn, khi bắt đầu có lãi nhẹ, ROE sẽ tăng vọt do mẫu số (vốn) rất nhỏ.

Lạm dụng đòn bẩy tài chính: Doanh nghiệp vay nợ quá nhiều để kinh doanh sẽ làm giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu, từ đó đẩy ROE lên cao nhưng đi kèm rủi ro tài chính lớn.

Lợi nhuận bất thường: ROE có thể tăng đột biến trong ngắn hạn nhờ các nghiệp vụ kế toán như bán tài sản, hoàn nhập dự phòng hoặc các khoản thu nhập bất thường không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Phân tích ROE theo mô hình DuPont Mô hình DuPont giúp bóc tách ROE thành 3 thành phần chính để hiểu rõ nguồn gốc lợi nhuận: ROE = Tỷ suất lợi nhuận ròng x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài chính Tỷ suất lợi nhuận ròng: Phản ánh khả năng quản lý chi phí và giá bán. ROE tăng nhờ yếu tố này cho thấy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Vòng quay tài sản: Cho biết mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu. Chỉ số này tăng cho thấy doanh nghiệp đang bán hàng tốt hơn.

Đòn bẩy tài chính: Phản ánh mức độ sử dụng nợ vay. Nếu ROE tăng chủ yếu do yếu tố này, doanh nghiệp có thể đang tiềm ẩn rủi ro tài chính