Điều kiện mở tài khoản chứng khoán
Cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức đều có thể tham gia thị trường.
- Thành viên lưu ký: Nhà đầu tư (cả trong và ngoài nước) có thể mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào, bao gồm các công ty chứng khoán hoặc ngân hàng thương mại được cấp phép.
- Hợp đồng: Việc mở tài khoản phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng pháp lý giữa khách hàng và công ty chứng khoán.
- Số lượng tài khoản: Theo quy định hiện hành, mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản lưu ký tại một thành viên lưu ký nhất định.
Giấy tờ cần chuẩn bị
Để mở tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư cần cung cấp các thông tin cơ bản sau:
- Căn cước công dân (CCCD): Hiện nay, với quy trình định danh điện tử (eKYC), nhà đầu tư chỉ cần chụp ảnh CCCD để thực hiện.
- Thông tin cá nhân: Họ tên đầy đủ, địa chỉ thường trú và số điện thoại liên lạc.
- Thông tin ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch nộp/rút tiền.
- Thông tin khác: Thu nhập và mức độ kiến thức về thị trường chứng khoán (để công ty chứng khoán đánh giá rủi ro).
Quy trình mở tài khoản chi tiết
Hiện nay có hai hình thức chính:
- Mở tài khoản trực tuyến (Online): Đây là xu hướng phổ biến nhờ sự tiện lợi, chỉ mất khoảng 5 phút. Nhà đầu tư thực hiện qua App hoặc Website của công ty chứng khoán, sử dụng quy trình eKYC để định danh mà không cần đến quầy.
- Mở tài khoản tại quầy (Truyền thống): Nhà đầu tư đến trực tiếp văn phòng để được chuyên viên hướng dẫn, ký hợp đồng giấy và nhận tư vấn trực tiếp.
Các bước chung:
- Lựa chọn công ty chứng khoán uy tín.
- Điền thông tin vào mẫu đăng ký (trực tuyến hoặc phiếu giấy).
- Ký hợp đồng mở tài khoản và các điều khoản dịch vụ đi kèm.
- Kích hoạt tài khoản sau khi thông tin được phê duyệt.
- Nạp tiền vào tài khoản để bắt đầu giao dịch.
Phí giao dịch và dịch vụ
- Phí giao dịch: Dao động khoảng 0,15% – 0,35% giá trị giao dịch tùy công ty. Một số công ty có thể ưu đãi xuống mức 0,07% - 0,1% cho khách hàng chủ động.
- Thuế: Nhà đầu tư phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị bán chứng khoán.
- Dịch vụ hỗ trợ: Bao gồm môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục, lưu ký chứng khoán và hỗ trợ giao dịch ký quỹ (Margin).
- Tiện ích: Các nền tảng giao dịch trực tuyến hiện đại (App/Web) tích hợp công cụ phân tích và dữ liệu thời gian thực.
Lưu ý khi chọn công ty chứng khoán
- Uy tín và thị phần: Nên ưu tiên các công ty lớn, có lịch sử hoạt động lâu năm và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
- Chất lượng nền tảng: Hệ thống giao dịch (App/Web) phải ổn định, tốc độ cao, bảo mật và dễ sử dụng.
- Đội ngũ nhân sự: Ưu tiên nơi có nhân viên môi giới tinh thông nghiệp vụ, trung thực và có khả năng xử lý lệnh nhanh chóng.
- Chi phí: So sánh biểu phí giao dịch và lãi suất margin giữa các bên để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Cẩn trọng với cam kết: Tránh những công ty hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, dễ dàng hoặc dụ dỗ đầu tư cổ phiếu dựa trên tin đồn.
- Địa chỉ liên lạc: Khi mở tài khoản, cần cung cấp địa chỉ chính xác để nhận các thông báo về quyền cổ tức, họp đại hội cổ đông... tránh thất lạc thông tin quan trọng.