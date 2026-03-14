Điều kiện mở tài khoản chứng khoán

Cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức đều có thể tham gia thị trường.

Thành viên lưu ký: Nhà đầu tư (cả trong và ngoài nước) có thể mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào, bao gồm các công ty chứng khoán hoặc ngân hàng thương mại được cấp phép.

Hợp đồng: Việc mở tài khoản phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng pháp lý giữa khách hàng và công ty chứng khoán.

Số lượng tài khoản: Theo quy định hiện hành, mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản lưu ký tại một thành viên lưu ký nhất định.