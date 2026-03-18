Khái niệm chứng khoán cơ bản

Chứng khoán là các bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được coi là một loại tài sản tài chính có thể giao dịch, đại diện cho một giá trị tài chính và có thể tồn tại dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Theo theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại chứng khoán sau đây:

- Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ

- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký

- Chứng khoán phái sinh

- Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.