Sau khi Hà Nội siết chặt việc sử dụng vỉa hè, nhiều quán cà phê đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở rộng không gian phục vụ trong phần diện tích kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, khu vực ngoài trời lại rơi vào cảnh vắng khách khi nắng nóng kéo dài.

Chủ một quán cà phê tại quận Cầu Giấy cho biết đã đầu tư gần 200 triệu đồng để cải tạo và hoàn thiện phần diện tích phía trước. Khoản đầu tư bao gồm lát nền, bố trí bàn ghế, cải thiện cảnh quan và xây dựng không gian mở nhằm đáp ứng nhu cầu ngồi ngoài trời của khách hàng.

Thời điểm mới khai trương, mô hình này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Không gian rộng rãi giúp khách hàng có thêm lựa chọn chỗ ngồi, đồng thời tạo điểm nhấn khác biệt. Nhiều khách hàng lựa chọn khu vực này vào thời điểm thời tiết mát mẻ và thường chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Nhiều quán cà phê đầu tư khu vực ngoài trời. Ảnh: D.A

Tuy nhiên, khi Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng, đặc biệt trong đợt nắng nóng kéo dài cả tuần với nhiệt độ lên tới 37-39 độ C vào cuối tháng 5 vừa qua, khu vực ngoài trời gần như vắng khách suốt cả ngày. Dưới cái nắng gay gắt kéo dài từ sáng đến chiều, việc ngồi ngoài trời trở nên bất tiện dù quán đã triển khai nhiều biện pháp giảm nhiệt. Khách hàng đều ưu tiên lựa chọn không gian có điều hòa.

Trong khi đó, bên trong cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải. Nhân viên phải liên tục di chuyển bàn ghế, sắp xếp lại vị trí ngồi nhằm tận dụng từng khoảng trống nhỏ để đáp ứng nhu cầu của khách. Nhiều thời điểm, khách đến sau phải chờ đợi hoặc chấp nhận ngồi ghép do số lượng chỗ ngồi trong phòng không đủ đáp ứng.

Khảo sát thực tế tại nhiều quán cà phê có không gian ngoài trời cho thấy lượng khách ngồi tại khu vực này giảm mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

Ban ngày, dãy bàn ghế rơi vào tình trạng trống vắng, trái ngược hoàn toàn với cảnh đông đúc thường thấy vào những ngày thời tiết mát mẻ. Đây là thực tế mà nhiều chủ quán đang phải đối mặt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài.

Ghi nhận tại quán cà phê Highlands Coffee Linh Đàm, các dãy bàn bố trí phía trước cửa hầu như không có người sử dụng vào ban ngày. Khu vực ngoài trời chỉ có khách vào sáng sớm hoặc chiều tối khi nền nhiệt dịu hơn.

Khu vực trong nhà luôn trong tình trạng kín bàn. Khách đến sau phải mất thời gian tìm chỗ ngồi hoặc chờ đợi khi lượng người sử dụng dịch vụ tăng cao. Không ít khách hàng cho biết dù yêu thích không gian mở nhưng nhiệt độ thực tế khiến họ buộc phải lựa chọn khu vực có điều hòa.

Mùa đông cũng bị ảnh hưởng

Chị Nguyễn Ly, chủ quán cà phê Lạc, cho biết những ngày thời tiết mát mẻ, đặc biệt vào mùa xuân và mùa thu, khách rất thích ngồi ngoài trời. Có thời điểm khu vực này luôn kín chỗ. Vào mùa hè, gần như không ai muốn ngồi ở đây dù quán đã trang bị quạt và mái che.

Theo chị Ly, việc nhìn cả dãy bàn ghế bên ngoài bỏ trống khiến chị không khỏi tiếc nuối bởi quán đã bỏ ra một khoản đầu tư đáng kể để xây dựng và hoàn thiện khu vực này. Ngược lại, bên trong quán thường xuyên kín chỗ, nhiều khách phải tìm từng vị trí ngồi hoặc thậm chí ra về vì không còn bàn trống.

Không chỉ mùa hè, khu vực sân trước cũng rơi vào tình trạng vắng khách vào những ngày rét đậm mùa đông. Theo chủ quán, chi phí đầu tư, cải tạo và duy trì khu vực này không hề nhỏ, bao gồm hệ thống chiếu sáng, cây xanh, loa âm thanh, quạt điện.

Để hạn chế tình trạng lãng phí không gian bên ngoài, nhiều quán cà phê đang chủ động tìm các giải pháp thích ứng với thời tiết. Một số cơ sở đầu tư thêm hệ thống mái che di động, quạt phun sương, cây xanh và rèm chắn nắng nhằm giảm nhiệt cho khu vực phục vụ ngoài trời.

Theo các chủ quán, những giải pháp này chỉ giúp cải thiện phần nào lượng khách. Hiệu quả khai thác không gian ngoài trời vẫn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết thực tế.