Phải mất thêm một khoản tiền đầu tư lớn nhưng chủ quán cà phê Lofi Lab (Cầu Giấy) đã chọn phương án tự tạo vỉa hè ngay trên phần mặt bằng của mình. Để hiện thực hóa ý tưởng này, quán đã làm việc với đơn vị thiết kế để lùi phần công trình vào sâu 2m so với mặt tiền ban đầu.

"Điều này có thể khiến không gian bên trong quán bị nhỏ đi, nhưng đổi lại, quán có không gian mở thoáng mát, khách hàng có thể yên tâm ngồi ngắm phố mà không lo bị đuổi", chủ quán chia sẻ.

Quán còn đầu tư đáng kể vào vật liệu để giữ nguyên trải nghiệm cho khách. Toàn bộ phần "vỉa hè tự tạo" được lát bằng đá xanh Thanh Hóa. Đây là loại vật liệu có chi phí cao hơn hẳn so với gạch thông thường, nhưng mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu và bền.

Tương tự, quán Brobusta Coffee (Hàng Chuối) vừa chi thêm tiền để chỉnh sửa kiến trúc mặt tiền, mở rộng khu vực tiếp đón và tối ưu không gian phục vụ khách. Chủ quán cải tạo một phần tường, tái thiết kế khu vực cửa ra vào nhằm tạo cảm giác thông thoáng hơn.

Chủ quán cho hay, sự thay đổi này phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm. Việc cải tạo khiến diện tích sử dụng bên trong được thu hẹp, nhưng đổi lại quán đầu tư bài bản hơn cho không gian ngồi ngoài trời. Khách hàng có thể thưởng thức cà phê trong bối cảnh mở và quan sát nhịp sống phố phường một cách thoải mái hơn.

Nhiều quán cà phê thu hẹp diện tích để tạo không gian bên ngoài cho khách. Ảnh: D.A

Khi cải tạo nâng cấp, quán cà phê Phố Núi (Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm) cũng chủ động bố trí khu vực ngoài trời trong phạm vi mặt bằng sở hữu, tạo điều kiện cho khách hàng có thêm lựa chọn khi muốn ngồi thoáng đãng.

Trong bối cảnh các quy định về sử dụng vỉa hè được siết chặt, mô hình này cho phép quán không bị gián đoạn hoạt động, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ưa thích không gian mở.

Theo khảo sát, một số quán cà phê còn tận dụng thiết kế kiến trúc để tạo “không gian chuyển tiếp” giữa trong nhà và ngoài trời trong phạm vi đất của mình. Dù phải hy sinh một phần diện tích kinh doanh, họ cho rằng đây là khoản đầu tư cho sự bền vững thay vì giải pháp tạm thời.

Trong khi đó, những quán cà phê có diện tích nhỏ, khó mở rộng hay cải tạo cũng phải tìm cách thích nghi. Anh Tuấn Linh, chủ quán Giọt Cafe (Đống Đa), cho biết trước đây không gian vỉa hè từng là điểm thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm.

Hiện quán buộc phải điều chỉnh cách vận hành để phù hợp với tình hình mới. Quán thực hiện các chương trình ưu đãi cho đơn online, khách mang đi và hợp tác với các nền tảng giao đồ uống, giao hàng giúp mở rộng tệp khách hàng.

Tư duy 'lùi để tiến'

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia F&B, cho rằng đối với mô hình cà phê vỉa hè, trà chanh, quán nhỏ, vỉa hè từng được xem là không gian mở thu hút khách, tạo trải nghiệm gần gũi và gia tăng sức chứa trong giờ cao điểm. Khi vỉa hè được trả lại cho chức năng đi bộ và giao thông, các quán này buộc phải tái cấu trúc để thích nghi.

Trong ngắn hạn, doanh thu có thể sụt giảm do mất lợi thế về mặt bằng và không gian trải nghiệm ngoài trời. Về dài hạn, việc tuân thủ quy định giúp chủ quán giảm thiểu rủi ro, tránh các khoản xử phạt hành chính và đảm bảo hoạt động ổn định.

Các chủ quán có thể coi đây là cơ hội để nâng cấp mô hình kinh doanh. Việc tối ưu hóa không gian bên trong, đầu tư thiết kế mặt bằng hợp lý và phát triển dịch vụ mang đi, giao hàng tận nơi, bán hàng trực tuyến sẽ trở thành hướng đi quan trọng. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ trong nhà sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi, thay vì phụ thuộc vào vị trí vỉa hè.

Nhiều khách hàng bày tỏ sự ủng hộ trước sự chuyển đổi của các quán cà phê. Anh Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên văn phòng tại khu vực Hai Bà Trưng, nhận xét khu vực ngồi ngoài trời giúp khách vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm nhìn nhịp sống phố phường.

Dù diện tích bên trong có phần thu hẹp, anh Hoàng đánh giá sự thay đổi này mang lại trải nghiệm thoải mái và văn minh hơn. Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cách làm phù hợp quy định và xu hướng đô thị hiện nay.

Quán cà phê đầu tư khu vực ngoài trời. Ảnh: D.A

Quán cà phê không còn ngồi tràn ra vỉa hè, nhưng vẫn có không gian mở để khách hàng ngắm phố phường. Ảnh: D.A

Khu vực dành cho khách ngoài vỉa hè được thu hẹp. Ảnh: D.A