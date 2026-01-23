Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có hiệu lực từ 1/7/2026, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có nhiều thay đổi quan trọng, như điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống 5 bậc; bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế; nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế với nhóm thu nhập chịu thuế tính theo từng lần phát sinh; nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh; tăng mức giảm trừ gia cảnh...

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một số nội dung mới tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 so với Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau: