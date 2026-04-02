Áp lực từ những "biến phí" không tên

Không còn là những con số dự báo trên biểu đồ kinh tế, sức ép của chi phí sinh hoạt đang hiện hữu rõ rệt trong từng hóa đơn đi chợ của người dân. Tại các thành phố lớn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhẹ cộng hưởng cùng giá dịch vụ, phí vận chuyển và năng lượng đã tạo nên một phép thử khó cho bài toán thu chi.

Cùng với đó, việc lên xuống của giá xăng dạo gần đây kéo theo hàng loạt những mặt hàng, những chi phí khác tăng theo khiến người tiêu dùng phải cân đo đóng đếm cho chi tiêu hợp lý.

Khảo sát nhanh tại các siêu thị và chợ truyền thống, dễ nhận thấy sự thay đổi trong hành vi mua sắm. Nếu như trước đây, sự tiện lợi là ưu tiên hàng đầu, thì nay, giá trị thực tế mới là yếu tố quyết định.

"Một đơn hàng thức ăn nhanh đặt qua ứng dụng thường gánh thêm 20-30% chi phí từ phí dịch vụ và giao hàng. Nếu không tính toán kỹ, những khoản 'biến phí' này sẽ âm thầm bào mòn quỹ tiết kiệm hàng tháng", anh Minh Quân (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Những "kịch bản" ứng phó đa dạng

Để chống lại "bão giá", mỗi nhóm đối tượng lại có một chiến lược riêng để bảo vệ ví tiền của mình:

Giới trẻ và bài toán "ăn nhanh nhưng phải chất": Thay vì mặc định phụ thuộc vào đồ ăn ngoài, thế hệ Gen Z đang có xu hướng quay lại với gian bếp nhà. Họ tìm kiếm các giải pháp thực phẩm chế biến sẵn nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn về dinh dưỡng và hương vị để bù đắp cho cường độ làm việc cao. Ví dụ chỉ với 1 gói mì ăn liền, họ sẵn sàng vào bếp để tạo ra một món ăn bắt mắt mà đầy đủ hương vị.

Hộ gia đình và tư duy "tay hòm chìa khóa": Những người nội trợ hiện đại đang rà soát lại danh mục chi tiêu, cắt bỏ những thương hiệu xa xỉ không cần thiết và tập trung vào các sản phẩm đa năng, có thể chăm sóc khẩu vị cho cả gia đình từ trẻ nhỏ đến người già.

Xu hướng thực phẩm tiện lợi lên ngôi

Trong cơ cấu chi tiêu, thực phẩm luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất. Để không làm sụt giảm chất lượng bữa ăn trong khi ngân sách bị thắt chặt, người tiêu dùng bắt đầu khắt khe hơn trong việc lựa chọn thực phẩm thực thụ thay vì chỉ là "đồ ăn lót dạ".

Thị trường thực phẩm tiêu dùng nhanh ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng sản phẩm có hàm lượng nguyên liệu tự nhiên cao. Trong phân khúc mì ăn liền, những sản phẩm chú trọng vào công nghệ nước cốt đang chiếm ưu thế.

Thay vì gói gia vị bột truyền thống, các dòng sản phẩm chú trọng vào công nghệ nước cốt đậm đà từ thịt, xương và tôm hầm nhiều giờ đã giải quyết được bài toán khó: Cung cấp một bữa ăn chuẩn vị nấu với mức chi phí của một sản phẩm tiện lợi. Đây được xem là một khoản "đầu tư" thông minh, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí nhiên liệu ninh nấu mà vẫn đảm bảo được vị giác và năng lượng.

Việc lồng ghép tinh túy ẩm thực vào một sản phẩm tiện lợi giúp giải tỏa áp lực cho những "túi tiền" đang thời kỳ thắt chặt, đồng thời mang lại cảm giác ấm cúng, trọn vẹn hương vị trong mỗi bữa ăn hằng ngày.

Sống khéo để vượt “bão giá”

Việc điều chỉnh thói quen từ những việc nhỏ nhất như tự pha cà phê, hạn chế tụ tập hàng quán xa xỉ, hay lựa chọn những thực phẩm thông minh chính là một cách để xây dựng thói quen tài chính bền vững.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, tiêu dùng thông minh không đồng nghĩa với việc khắc khổ. Đó là nghệ thuật lựa chọn những sản phẩm mang lại giá trị thặng dư cao nhất trên mỗi đồng chi phí bỏ ra. Khi mỗi cá nhân và gia đình làm chủ được chi tiêu, họ không chỉ vượt qua áp lực lạm phát mà còn thiết lập được một lối sống bền vững, lạc quan trước mọi biến động của thị trường.