Bộ Công an đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2025.

Cụ thể, trình độ đại học tuyển 2.200 chỉ tiêu, áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng. Trình độ trung cấp tuyển 300 chỉ tiêu và văn bằng 2 là 850 chỉ tiêu.

Trong ngày 18/2, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy cũng đã công bố tuyển 200 sinh viên hệ đại học chính quy, gồm 180 nam và 20 nữ. Với chỉ tiêu hệ dân sự, nhà trường sẽ thông báo sau.

Việc tuyển mới trình độ đại học nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát tại Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân được áp dụng với cả 8 vùng tuyển sinh và được phân theo địa bàn phía Bắc (từ Huế trở ra), địa bàn phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Việc tuyển sinh trình độ đại học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Quốc tế; ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện An ninh nhân dân; tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội), đào tạo ngành Công nghệ thông tin tuyển sinh vào Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân để cử học viên đi đào tạo đại học tại Học viện Quân Y, Bộ Quốc phòng thực hiện trên cả nước.

Xem Đề tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 TẠI ĐÂY.

Trước đó, Bộ Công an đã công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2025. Bài thi gồm 3 phần: Tự luận bắt buộc, Trắc nghiệm bắt buộc và Trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút, tổng điểm 100.

Phần tự luận bắt buộc gồm một câu nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25.

Phần trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), Lịch sử 10 câu (10 điểm), Ngoại ngữ 20 câu (15 điểm).

Phần trắc nghiệm tự chọn có 15 câu (15 điểm). Thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

Hiện nay, Bộ Công an đang dự thảo hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2025, trong đó, sẽ quy định cụ thể về thời gian, trình tự, thủ tục, phương thức tổ chức công tác tuyển sinh công an nhân dân.

