Chị Lê Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - vừa có chia sẻ về chồng khiến nhiều khán giả xúc động.

Chị Hà tự nhận mình hiếm khi công khai ca ngợi chồng bởi ngại bị cho là "chồng diễn, vợ khen hay". Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Nhìn chồng đang ngủ, trong chị dâng lên cảm xúc không thể kìm nén. Đúng lúc đó, Facebook nhắc lại bài đăng của 5 năm trước, thời điểm bộ phim Hương vị tình thân lên sóng và nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả cả nước. Trong bộ phim ấy, Công Lý cũng góp mặt với một vai diễn, dù nhân vật sau đó "biến mất" khỏi màn ảnh nhưng diễn xuất của anh vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Nhắc đến NSND Công Lý, khán giả thế hệ 8X - 9X gần như không ai không nhớ cô Đẩu trong loạt phim hài Gặp nhau cuối năm, Táo Quân. Thế nhưng, những vai diễn mang về giải thưởng cho anh lại là những nhân vật đậm chất bi kịch, nặng về tâm lý - sự tương phản mà ít người để ý tới.

Và Hương vị tình thân, theo chia sẻ của chị Ngọc Hà, chính là bộ phim cuối cùng Công Lý xuất hiện trước khán giả với vóc dáng và hình hài của một người bình thường.

Chị Ngọc Hà thừa nhận bản thân cũng tiếc nhưng không phải tiếc cho tên tuổi hay danh vọng. Điều chị xót xa nhất là ngoài việc đóng phim, làm nghề, NSND Công Lý gần như không thể làm được bất cứ điều gì khác trong cuộc sống thường ngày.

Mỗi tối, anh ngồi xem phim của VFC, không bỏ sót 1 tập nào. Chị hiểu, đó là cách anh nhớ nghề. Mỗi khi nhà hát có vở diễn mới, Công Lý lại nhớ ánh đèn sân khấu. Nhưng thực tại không chiều theo mong muốn của con người và điều duy nhất 2 vợ chồng có thể làm là tựa vào nhau để tiếp tục bước.

Trước đây, khi không còn đảm nhận vai trò lãnh đạo tại đơn vị nghệ thuật, Công Lý từng buồn. Nhưng anh vẫn nói với vợ: "Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi". Câu nói ấy, theo chị Hà, nghe xong mà lòng thắt lại.

Dù thời gian có thể làm phai nhạt sức hút của một tên tuổi, chị tin rằng cái tên "nghệ sĩ Công Lý" sẽ mãi là một dấu ấn không thể xóa mờ trong lòng khán giả Việt. Hai vợ chồng vẫn tự động viên nhau trong hàng nghìn người yêu mến anh, vẫn có những khán giả dù chưa một lần gặp mặt vẫn thầm cầu chúc anh mạnh khỏe mỗi ngày.

Chị kết thúc dòng tâm sự: "Và anh Lý hẳn cũng sẽ lấy đó làm niềm tự hào như một sự an ủi cho bản thân, để mỉm cười. Hãy cố gắng mỗi ngày trong bình yên".

