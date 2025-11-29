Chị Ngọc Hà tiết lộ với VietNamNet, gần 4 năm kể từ ngày ông xã lâm bệnh, gia đình vẫn đều đặn nhận được những cuộc gọi và tin nhắn từ khắp mọi nơi.

Mọi người bày tỏ mong muốn giúp đỡ, giới thiệu địa chỉ “chữa được bệnh” hay tha thiết đề nghị gia đình đưa NSND Công Lý tới nơi họ tin tưởng.

NSND Công Lý và vợ Ngọc Hà.

"Có thời điểm mới phát hiện bệnh, chỉ trong một ngày mà điện thoại chúng tôi đổ chuông liên tục, hơn trăm cuộc gọi và tin nhắn. Sự quan tâm ấy dù đôi khi khiến gia đình bối rối, nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn", vợ nam nghệ sĩ kể.

Gia đình NSND Công Lý luôn trân trọng và biết ơn những tấm lòng đã hướng về anh. Tuy nhiên, người thân cũng kiên định lựa chọn và tuân thủ phác đồ của các bác sĩ suốt quá trình điều trị.

"Với chúng tôi, mỗi lời hỏi han, động viên đều quý giá và gia đình đều biết ơn. Nhưng các bác sĩ mới hiểu rõ tình trạng và sự an toàn của anh Lý", chị Ngọc Hà nói thêm.

Công Lý - Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Đến tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ, phải nhập viện.

Chị Ngọc Hà làm điểm tựa trong giai đoạn nam nghệ sĩ gặp biến cố bệnh tật.

Căn bệnh đến đột ngột khiến Công Lý gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, phải rời xa sân khấu và màn ảnh. Trong giai đoạn đầu hồi phục, mọi thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của nghệ sĩ đều do vợ anh cập nhật.

Từ ngày chồng đổ bệnh, Ngọc Hà là trụ cột kinh tế. Cô nhận thêm 1 số công việc truyền thông để đảm bảo thu nhập, lo được cho bản thân và gia đình.

Cô cũng dành toàn bộ thời gian chăm sóc, đồng hành cùng NSND Công Lý trên hành trình điều trị bệnh.

NSND Công Lý trong lần hội ngộ đồng nghiệp - NSND Thu Hà.

Ngọc Hà cho biết sau bao biến cố thập tử nhất sinh, chồng cô vẫn chưa bao giờ đánh mất tình yêu với nghệ thuật.

Thỉnh thoảng, Ngọc Hà thường chia sẻ khoảnh khắc bình dị, đời thường bên ông xã.

Hiện sức khỏe NSND Công Lý đã ổn định hơn. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh qua một số vai diễn ngắn trên truyền hình, gần nhất là phim Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi người ở lại...

NSND Công Lý đóng khách mời trong phim "Trạm cứu hộ trái tim"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: NVCC, tư liệu