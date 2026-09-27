William Grice, sống tại Cobourg, tỉnh Ontario (Canada), mua chiếc Chevrolet Silverado 2026 mới với mục đích kéo một chiếc xe moóc du lịch xuyên Canada. Tuy nhiên, kế hoạch của ông sớm bị gián đoạn khi chiếc xe bán tải mới chạy được khoảng 2.000 km đã gặp sự cố động cơ.

Theo Grice, động cơ diesel của chiếc xe bắt đầu phát ra nhiều tiếng động bất thường. Sau khi tắt máy rồi khởi động lại, chiếc xe hoạt động không bình thường và toàn bộ bảng điều khiển cũng ngừng hoạt động. Chủ xe này sau đó cố gắng đưa chiếc Silverado về đại lý, kỳ vọng xe chỉ gặp một lỗi nhỏ và được sửa chữa theo chế độ bảo hành.

Kết quả kiểm tra tại đại lý khiến chủ xe bất ngờ. Các kỹ thuật viên xác định trục khuỷu động cơ bị lỗi, khiến chiếc Silverado đời 2026 cần được thay thế toàn bộ động cơ mới từ nhà máy.

Khi được phóng viên CTV News Toronto hỏi cảm giác khi biết chiếc xe chưa đầy 3 tuần tuổi đã phải thay động cơ, Grice cho biết ông "rất sốc" và không biết phải nói gì.

Do chiếc xe gần như còn mới, Grice cho rằng đại lý hoặc General Motors (GM) sẽ đổi cho ông một chiếc Silverado khác. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp thuận.

"Họ phải tháo động cơ ra, lắp động cơ mới vào, rồi lắp lại phần đầu xe. Nó sẽ không còn như cũ nữa. Vào thời điểm đó, tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của GM và yêu cầu một chiếc xe mới thay thế, nhưng họ nói rằng họ không có dịch vụ đó", Grice kể lại với CTV News.

Chủ xe cũng không muốn tiếp tục sử dụng chiếc bán tải sau khi phải tháo động cơ nguyên bản để thay thế một động cơ khác.

Theo MotorBiscuit, vụ việc cũng cho thấy những hạn chế trong cơ chế bảo vệ người mua ô tô lỗi tại Ontario.

Canada hiện không có luật "xe lỗi" (lemon law) trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ Quebec. Tại Ontario, người mua xe không có quyền tự động hủy giao dịch trong một khoảng thời gian sau khi mua và cũng không có quyền pháp lý mặc định yêu cầu hãng hoàn tiền hoặc đổi xe mới chỉ vì xe phát sinh lỗi.

Trong trường hợp nhà sản xuất đồng ý mua lại hoặc thay thế xe, quyết định này phụ thuộc vào chính sách và thỏa thuận với khách hàng.

Không chấp nhận phương án chỉ thay động cơ, Grice đã nhờ phóng viên Pat Foran của CTV News, người chuyên phụ trách các vấn đề của người tiêu dùng, đưa câu chuyện của mình lên truyền thông.

Sau khi CTV News liên hệ với General Motors để đề nghị giải quyết vụ việc, hãng xe này thay đổi phương án xử lý.

Trong thông báo gửi CTV News, đại diện GM cho biết hãng làm việc với khách hàng và đại lý để giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời xác nhận đã đạt được một "giải pháp tích cực".

Theo đó, GM đồng ý nhận lại chiếc Chevrolet Silverado bị lỗi và cung cấp cho Grice một chiếc xe mới hoàn toàn từ nhà máy.

"Tôi vô cùng vui mừng trước những gì các bạn đã làm. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn CTV", Grice nói sau khi nhận được phương án giải quyết.

Như vậy, thay vì phải tiếp tục sử dụng chiếc Silverado mới chưa đầy 3 tuần tuổi nhưng đã hỏng động cơ, Grice cuối cùng được đổi sang một chiếc xe mới để thực hiện kế hoạch du lịch xuyên Canada.

(Theo Motorbiscuit)

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