Chồng tôi là con út trong gia đình, chị gái anh lấy chồng xa nhà hơn 100km, anh trai của anh thì sống ở thành phố. Vợ chồng anh ấy sinh được 2 người con, điều kiện kinh tế khá tốt nhưng vẫn ở nhà thuê.

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 2 năm, có một bé gái. Vì cùng làm ở quê nên chúng tôi sống chung với bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi xưa nay làm nông nên hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Hiện tại, tuổi tác bố mẹ đã già, lại chẳng có lương hưu nên chi phí sinh hoạt của gia đình chủ yếu do vợ chồng tôi lo liệu.

Với mức lương hiện tại, vợ chồng tôi chi tiêu tằn tiện mới đủ ăn. Vì thế, dù mùa hè nóng bức bao năm, nhà tôi vẫn chưa dám lắp điều hòa.

Chỉ vì chiếc điều hòa mà tôi rơi vào cảnh khốn khổ. Ảnh: T.V

Cách đây gần 2 tháng, thương con nhỏ không chịu được nóng, tôi “cắn răng” lắp chiếc điều hòa trong phòng riêng và sắm thêm một chiếc quạt hơi nước trong phòng bố mẹ chồng.

Mới đây, anh trai chồng tôi gửi 2 con về quê nhờ ông bà trông giúp vì các cháu đã thi cử xong. Từ lúc đó, nhà tôi lúc nào cũng đông đúc.

Tình hình càng “căng” hơn khi chị gái chồng tôi cũng cho con trai út về quê chơi với ông bà. Vậy là nhà tôi từ 5 người giờ đây đã có 8 người sinh hoạt. Chi phí ăn uống đội lên gấp mấy lần tôi. Chỉ riêng việc 8 người ngủ chen chúc trong căn phòng gần 20m2 đã khiến tôi muốn phát điên.

Chẳng là, hôm đầu tiên thời tiết chưa nắng nóng đỉnh điểm, 3 đứa cháu vẫn ngủ chung với ông bà. Từ hôm thứ hai trở đi, thấy trời quá oi bức, trong bữa cơm chồng tôi ngỏ lời: “Trời nóng thế này, buổi trưa, buổi tối, ông bà và các cháu cứ vào phòng vợ chồng con ngủ, bật điều hòa cho mát”.

Tôi nghe mà sững người nhưng không tiện phản đối. Tôi vẫn hy vọng, ông bà sẽ biết ý mà từ chối, nhưng không, kể từ hôm đó đến nay, trưa và đêm nào phòng tôi cũng chật người.

Vợ chồng tôi và con gái nhỏ gần 1 tuổi cùng cháu trai 4 tuổi ngủ trên giường, ông bà và 2 đứa cháu còn lại trải chiếu ngủ dưới đất. Để mát hơn, ông bà còn kéo chiếc quạt hơi nước sang, phòng đã chật lại càng chật thêm.

Đã mấy ngày rồi, tôi không có giấc ngủ nào yên. Việc ngủ chung phòng với bố mẹ chồng và các cháu khiến tôi bứt rứt, khó chịu, bất tiện vô cùng. Tôi không còn được ăn mặc thoải mái khi đi ngủ như trước.

Chưa kể, các cháu không chịu giữ trật tự, đi ngủ đúng giờ. Nhiều hôm, đầu óc tôi căng thẳng chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc để lấy lại sức nhưng đám cháu vô tư đùa nghịch, ông bà thì nói chuyện rì rầm khiến tôi không ngủ nổi.

Cũng có hôm, tôi rất khó nhọc mới ru được con gái ngủ thì đám cháu làm loạn khiến con tỉnh giấc. Tôi lại chật vật dỗ con ngủ lại từ đầu.

Vợ chồng tôi chẳng còn không gian riêng để tâm tình. Chồng tôi đặt lưng xuống là ngáy o o, không quan tâm vợ đang thấy bức bối thế nào.

Tôi quá khó chịu nên có hôm đã gắt gỏng với chồng. Anh ấy nói, dù gì các cháu cũng chỉ ở lại chơi ít ngày, khuyên tôi cố gắng chịu đựng. Tôi làm căng lên, anh vẫn không thấu hiểu, ngược lại trách móc tôi sống ích kỷ, không thương bố mẹ và các cháu, chỉ muốn được mát mẻ một mình.

Tôi tức quá, nói lại: “Năm ngoái nhà không có điều hòa, anh chị đưa con về 2 ngày là đi vội. Năm nay lại bày đặt gửi con về quê nghỉ hè nhờ ông bà nội trông nom. Anh nghĩ kỹ xem ai mới là người ích kỷ”.

Chồng tôi tức tối thách thức, sẽ đi vay tiền để lắp thêm điều hòa trong phòng bố mẹ. Nghĩ đến khoản vay, tôi thấp thỏm lo lắng, chưa kể nhà hai cái điều hòa chạy rầm rầm, tiền điện biết bao nhiêu cho đủ.

Giờ đây, tôi chỉ ước cái điều hòa trong phòng mình hỏng luôn để khỏi phải chịu cảnh ngủ chen chúc, vợ chồng cũng đỡ hục hặc với nhau.

Có phải tôi sống ích kỷ hay gia đình chồng tôi không biết điều?

Độc giả giấu tên

