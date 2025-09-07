Nhà sản xuất hệ thống bay không người lái (UAS) của Pháp - Objectif Drone - đã phát triển giải pháp vệ sinh tấm pin mặt trời bằng drone (máy bay không người lái mini), sử dụng công nghệ phun nước dành cho các đội bảo trì nhà máy điện mặt trời.

Mẫu máy bay không người lái Chronos thích hợp cho cả hệ thống điện mặt trời trên mái và lắp đặt trên mặt đất, có thể đạt độ cao tới 50m. Theo công ty, mẫu này nổi bật về độ tin cậy và khả năng linh hoạt, có thể làm sạch diện tích lên đến 500m2 mỗi giờ.

Thiết bị được thiết kế dành cho các đội vận hành và bảo trì (O&M) của nhà máy điện mặt trời hoặc các nhà thầu vệ sinh chuyên nghiệp.

Chiếc drone nặng 2,4kg có thể vệ sinh sạch bụi trên bề mặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Ảnh: Objectif Drone

Cột phun áp lực thấp có thể triển khai theo phương ngang hoặc phương dọc, với ống dẫn dài 50m và cần phun kép có thể điều chỉnh. Ngoài ra, còn có bộ dụng cụ phun áp lực cao (110 bar) với ống dài 25m.

Pin có thể hoạt động 40 phút mỗi lần sạc ở chế độ áp lực thấp và 30 phút ở chế độ áp lực cao.

Chronos là drone đa cánh quạt, nối với hệ thống bơm đặt dưới mặt đất để vệ sinh tấm pin. Đây là hệ thống loại captive C5, được chứng nhận bởi Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA). Theo quy định, nó được trang bị thiết bị phát tín hiệu điện tử từ xa và hệ thống nhận dạng trực tiếp từ xa.

Ngoài ra còn có công nghệ LiDAR cùng với camera độ phân giải cao. Bộ phụ kiện đi kèm và công nghệ định vị vệ tinh RTK (Real-Time Kinematic) kép giúp vận hành từ xa với độ chính xác cao.

Nhà sản xuất cho biết, thiết bị có kích thước 62cm x 62cm x 42cm và nặng chỉ 2,4kg. Vỏ máy bay đạt chuẩn chống nước IPX4.

Theo đó, Chronos có thể được sử dụng trên toàn châu Âu, ở bất kỳ nơi nào yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn C5/C6.

Hiện công ty phân phối sản phẩm thông qua các đại lý ở Bỉ và Tây Ban Nha. “Tại những quốc gia chưa có đối tác, chúng tôi có thể bán trực tiếp và xử lý dịch vụ hậu mãi từ xa”, người phát ngôn cho biết.

Đáng chú ý, sự đổi mới này còn được hỗ trợ bởi một công ty Pháp khác - Elie Technologie. Hai bên cũng có kế hoạch ra mắt thêm các giải pháp vệ sinh tấm pin mặt trời mới trong thời gian tới.

Theo PV