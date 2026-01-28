Sáng 28/1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, nhằm cung cấp nguồn thông tin gốc xác thực, phục vụ nghiên cứu, giáo dục và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa của Thủ đô.

Hiện Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là đơn vị trực tiếp quản lý hai Di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh gồm Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn. Việc hình thành không gian giới thiệu là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, có định hướng dài hạn, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế trong hoạt động lưu trữ.

Không gian giới thiệu nhằm giúp công chúng "chạm" vào quá khứ thông qua Di sản tư liệu Mộc bản, Châu bản và các Bảo vật quốc gia, tài liệu lưu trữ quý của dân tộc.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, tài liệu lưu trữ quốc gia là nguồn sử liệu gốc đặc biệt quan trọng, phản ánh trung thực tiến trình lịch sử, văn hóa, tư duy quản trị và sự phát triển của đất nước. Trong đó, Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn không chỉ là niềm tự hào của ngành lưu trữ mà còn là tài sản vô giá của dân tộc.

Theo ông Đặng Thanh Tùng, ngành lưu trữ đã từng bước chuyển từ tư duy lưu giữ sang bảo quản gắn với phát huy giá trị, phục vụ xã hội và cộng đồng. Không gian giới thiệu cũng góp phần hiện thực hóa Luật Lưu trữ năm 2024 về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Từ ngày 3/3 tới, không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu sẽ chính thức mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9h-16h các ngày trong tuần. Đây được xem là trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số và phục vụ xã hội trong giai đoạn mới.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng kỳ vọng, không gian giới thiệu sẽ trở thành điểm đến văn hóa có chiều sâu, lớp học lịch sử trực quan và hệ sinh thái học tập mở, phục vụ đa dạng đối tượng từ học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

Ấn vàng "Sắc Mệnh Chi Bảo" đúc năm Minh Mạng thứ 8 (1827), dùng để ban cấp cáo sắc cho quan văn, võ cùng phong tặng cho thần và người.

Ấn vàng "Chế Cáo Chi Bảo" đúc thời Hoàng đế Gia Long (1802-1820), dùng để đóng trên các tờ giấy huân giới, sắc, chiếu mệnh sai phái quan văn, võ cùng chiếu văn thăng giáng cấp bậc, răn dạy quan tướng...

Không gian giới thiệu gồm 3 hợp phần, trong đó trung tâm là Không gian media hiện đại - nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành dữ liệu số và sản phẩm tương tác đa phương tiện. Công chúng có thể tra cứu, tìm hiểu và học tập từ tài liệu gốc thông qua các màn hình tương tác.

Nhiều tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp cũng được giới thiệu.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, nhiều tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp cũng được giới thiệu, thể hiện những biểu tượng thiêng liêng của quốc gia. Bên cạnh đó, Không gian lịch sử ngành Lưu trữ Việt Nam được bố trí nhằm tôn vinh quá trình hình thành, phát triển của nghề lưu trữ và những thế hệ làm nghề qua các thời kỳ.