{"article":{"id":"2223153","title":"Ấn vàng hồi hương được đề cử sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất 2023","description":"Bộ VHTTDL vừa tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023. Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' triều Nguyễn hồi hương nằm trong danh sách đề cử.","contentObject":"<p>Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023.</p>

<p>Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hóa – đơn vị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn, cho biết BTC đã nhận được gần 100 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944409564201-851053e7be053985e2c1fbfac86f0c9f-953.jpg?width=768&s=2xEz7rEFbs_TKdzg3XwpPQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944409564201-851053e7be053985e2c1fbfac86f0c9f-953.jpg?width=1024&s=yRbtyAjjynG_AK9meny_mA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944409564201-851053e7be053985e2c1fbfac86f0c9f-953.jpg?width=0&s=r6hW4T9FioF98wa5NYNCjw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944409564201-851053e7be053985e2c1fbfac86f0c9f-953.jpg?width=768&s=2xEz7rEFbs_TKdzg3XwpPQ\" alt=\"z4944409564201 851053e7be053985e2c1fbfac86f0c9f.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/z4944409564201-851053e7be053985e2c1fbfac86f0c9f-953.jpg?width=260&s=H2lM2GWh6DeINPl-SeJq5A\"></picture>

<figcaption>Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hóa chia sẻ tại họp báo.</figcaption>

</figure>

<p>Từ kết quả này, BTC đã tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo lãnh đạo Bộ để tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.</p>

<p><strong><em>15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023:</em></strong></p>

<p>- Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam.</p>

<p>- Lần đầu tiên tổ chức sự kiện “Tuyên dương 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023” và Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc.</p>

<p>- Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.</p>

<p>- Việt Nam trúng cử Thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.</p>

<p>- Ấn vàng <a href=\"https://vietnamnet.vn/an-vang-hoang-de-chi-bao-tag13429345404463465745.html\">Hoàng đế chi bảo</a> hồi hương.</p>

<p>- Công nghiệp văn hóa có nhiều thành tựu nổi bật: TP Hội An (Quảng Nam) và TP Đà Lạt (Lâm Đồng) được công nhận Thành phố sáng tạo UNESCO.</p>

<p>- Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023.</p>

<p>- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2023; kèm theo đó là Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành ngày 1/11/2023 và có hiệu lực ngày 25/12/2023.</p>

<p>- Thể thao Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu bảng tổng sắp khi thi đấu ở nước ngoài tại Đại hội thể thao lớn khu vực Đông Nam Á - SEA Games 32, tổ chức tại Campuchia tháng 5/2023.</p>

<p>- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.</p>

<p>- Bắn súng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á - Asian Games.</p>

<p>- Vận động viên Nguyễn Thị Thật vô địch châu Á, giành suất tham dự Olympic Paris 2024.</p>

<p>- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 ngày 15/3 và Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững ngày 15/11. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.</p>

<p>- Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc thực hiện áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và Nghị quyết số 128/NQ-CP nâng thời tạm trú lên 45 ngày đối với 13 nước được đơn phương miễn thị thực.</p>

<p>- Du lịch Việt Nam đạt nhiều giải thưởng của Tổ chức du lịch thế giới năm 2023; trong đó, lần thứ 4 Việt Nam được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 5 được bình chọn là Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.</p>

<p>Hoạt động bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu được tổ chức dưới 2 hình thức: Tổ chức bình chọn trực tiếp ngày 5/12 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.</p>

<p>Tổ chức bình chọn trực tuyến từ 8h30 ngày 5/12 đến 17h ngày 7/1212/2023.</p>

<p>Danh sách 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2023 sẽ được Ban tổ chức công bố ngày sau khi tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên.</p>

