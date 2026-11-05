Ngày 5/11, chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 của TPHCM mang tên “Vibrant HCMC” chính thức vận hành hai cổng thông tin trực tuyến tại địa chỉ songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.

Với thông điệp TPHCM - sống động từng trải nghiệm, sự kiện đánh dấu bước chuyển từ công bố kế hoạch được thông qua tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu, sang giai đoạn triển khai đồng loạt các gói ưu đãi, kết nối tiêu dùng và tài chính số trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch được UBND TPHCM giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC-HCMC), Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) vượt mốc 30.000 tỷ đồng qua các kênh thương mại và thanh toán. Trong đó, các cơ quan điều hành kỳ vọng lượng giao dịch tăng thêm nhờ hiệu ứng kích cầu trực tiếp của chương trình sẽ đạt khoảng 10.000 đến 11.000 tỷ đồng.

Chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 của TPHCM mang tên “Vibrant HCMC” sẽ vận hành trên hai cổng trực tuyến. Ảnh: M.H

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tính đến ngày 27/10, chương trình đã ghi nhận hơn 100 thương hiệu bán lẻ, sản xuất và dịch vụ tham gia, với khoảng 97 gói ưu đãi với tổng giá trị dự kiến trên 250 tỷ đồng. Cơ cấu khuyến mại trải rộng từ giảm giá trực tiếp, phát hành voucher, quà tặng điện tử đến các gói hỗ trợ phí dịch vụ tài chính - tiêu dùng số cho người mua.

Khác với các đợt kích cầu mua sắm riêng lẻ trước đây, Vibrant HCMC lần đầu tiên đồng bộ hóa toàn bộ ưu đãi của doanh nghiệp lên một hạ tầng dữ liệu số thống nhất. Hai cổng trực tuyến vừa kích hoạt đóng vai trò điểm chạm kết nối 5 trụ cột tiêu dùng: mua sắm trực tiếp, thương mại điện tử, du lịch trải nghiệm, thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính số.

Ngoài ra, chiến dịch lần này là sự tham gia sâu của hợp phần tài chính và thanh toán số. VIFC-HCMC cùng các sở, ngành liên quan đang xúc tiến kết nối hệ thống ngân hàng, trung gian thanh toán, công ty fintech và đối tác quốc tế. Định hướng tập trung mở rộng giải pháp thanh toán xuyên biên giới phục vụ khách quốc tế, đồng thời cung ứng các công cụ tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh, người bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ tối ưu dòng tiền trong mùa cao điểm.

Song song với việc vận hành nền tảng số, chuỗi kích cầu trực tiếp sẽ đồng loạt bung ra thị trường từ trung tuần tháng 11 nhằm kéo sức mua tại điểm bán.

Khởi đầu là Lễ công bố “Vibrant HCMC – Shopping Season” tối 11/11 tại Công viên Lam Sơn (Quận 1), mở màn cho Tuần lễ kích cầu tiêu dùng kéo dài đến ngày 15/11.

Trong suốt tuần lễ này, không khí mua sắm sẽ lan tỏa mạnh tại các trung tâm thương mại và không gian công cộng trọng điểm như Union Square, Diamond Plaza, Nowzone hay Công viên Chi Lăng thông qua hàng loạt chương trình trợ giá và trải nghiệm thương hiệu.

Ngay sau đó, từ ngày 13 - 15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng đêm đại nhạc hội ngày 14/11 sẽ tiếp tục mở rộng kênh tiếp cận, đưa các giải pháp thanh toán số và thương mại trực tiếp đến đông đảo giới trẻ và du khách.

Theo ban tổ chức, chỉ tiêu 30.000 tỷ đồng GMV là con số mục tiêu định hướng. Hiệu quả kinh tế thực tế sẽ được cơ quan quản lý đo lường, cập nhật liên tục qua dữ liệu thanh toán số và dòng tiền của thị trường, nhằm duy trì nhịp tiêu dùng liên tục và thực chất từ nay cho đến cao điểm Tết Nguyên đán 2027.