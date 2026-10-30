HĐND TPHCM đang xem xét các cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường sắt đô thị, giao thông kết nối và xử lý môi trường.

Sáng 29/10, tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình HĐND TP hai tờ trình về cơ chế huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu.

Tờ trình thứ nhất quy định phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, theo thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị.

Theo đó, UBND TPHCM là tổ chức phát hành; HĐND TP phê duyệt nội dung, giới hạn cơ bản của đề án. UBND TP quyết định thời điểm, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất và hình thức chào bán từng đợt trong phạm vi được duyệt.

Trái phiếu được phát hành tại Trung tâm tài chính quốc tế, không phát hành ở nước ngoài. Đồng tiền phát hành và thanh toán là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi. Nếu phát hành bằng ngoại tệ, UBND TP phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước về quản lý dòng tiền, tài khoản và rủi ro.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tại kỳ họp sáng 29/10. Ảnh: Phước Sáng

Khi hạ tầng thị trường tại Trung tâm tài chính quốc tế chưa vận hành, trái phiếu được đăng ký, lưu ký và thanh toán qua hệ thống trong nước hoặc quốc tế, sau đó chuyển tiếp khi đủ điều kiện.

Tờ trình thứ hai quy định phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, công trình, đô thị, trái phiếu xanh và vay từ các tổ chức tài chính trong nước. Các khoản vay phải bằng đồng Việt Nam; nội dung chưa được quy định thực hiện theo Nghị định 93/2018/NĐ-CP. Dự thảo không điều chỉnh việc vay nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, giai đoạn 2003-2020, thành phố (trước sáp nhập) đã phát hành 30.112 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương. Giai đoạn 2021-2025, dù được giao hạn mức vay trong nước 24.606,4 tỷ đồng, thành phố không huy động qua kênh này do thu ngân sách vượt dự toán và giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch.

Giai đoạn 2026-2030, bội chi ngân sách thành phố dự kiến khoảng 49.291 tỷ đồng, gồm 17.559 tỷ đồng vay lại từ Chính phủ và 31.732 tỷ đồng vay trong nước, chủ yếu qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Dư nợ đến năm 2030 ước khoảng 74.909 tỷ đồng, bằng 3,5% thu ngân sách địa phương.

UBND TPHCM nhận định nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2035 rất lớn, nhất là cho đường sắt đô thị, vành đai, giao thông kết nối nội đô và liên vùng, xử lý môi trường, chuyển đổi số. Nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư công, thành phố khó đáp ứng tiến độ và quy mô đầu tư.

Về việc chưa đưa nội dung vay nước ngoài vào dự thảo, UBND TP cho biết Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nhận định quy định hiện hành chưa cho phép chính quyền địa phương vay nước ngoài. Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cũng cho rằng trái phiếu phát hành tại Trung tâm tài chính quốc tế về bản chất vẫn là trái phiếu chính quyền địa phương phát hành trong nước, dù được áp dụng một số cơ chế đặc thù về ngoại hối và nợ nước ngoài.

Rủi ro tỷ giá là vấn đề được Bộ Tài chính lưu ý. Ngoài ra, đề án phát hành bằng ngoại tệ phải đánh giá rủi ro tỷ giá, lãi suất và khả năng cân đối trả nợ. UBND TPHCM có trách nhiệm báo cáo hằng năm với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và HĐND TP.

UBND TPHCM đề xuất triển khai trước cơ chế phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư năm 2027.

Báo cáo thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Công Danh cho biết, dự thảo nghị quyết đã được lấy ý kiến, thẩm định và hoàn thiện theo quy định. Ban thống nhất trình HĐND TP xem xét, thông qua nghị quyết về phát hành trái phiếu và vay vốn từ các tổ chức tài chính trong nước để đầu tư các dự án của thành phố.

TPHCM được đề xuất xây vành đai công nghệ, hướng tới top 100 thế giới Các chuyên gia cho rằng mô hình khu công nghệ biệt lập đã bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi TPHCM phát triển vành đai đa cực và xây dựng khung quản trị tích hợp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.