TPHCM vừa công bố 12 dự án đầu tư trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026, TPHCM công bố danh mục 12 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13 tỷ USD.

Các dự án được công bố đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thể hiện định hướng thu hút nguồn lực vào những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và chuyển đổi mô hình kinh tế của thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao chứng nhận thành viên sáng 28/10. Ảnh: BTC

Trong nhóm hạ tầng cảng biển và logistics, đáng chú ý có dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư 128.872,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Dự án Cảng Gemalink tại phường Tân Phước có tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 770 triệu USD. Trong khi đó, Bến cảng Mỹ Xuân 6 có tổng vốn đầu tư 1.742,75 tỷ đồng, tương đương khoảng 66,6 triệu USD.

Ở lĩnh vực logistics, dự án Swift Logistics thuộc hệ sinh thái TikTok có tổng vốn đầu tư 25.850,44 tỷ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD.

Lĩnh vực phát triển đô thị cũng ghi nhận hai dự án quy mô lớn. Trong đó, Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,292 tỷ USD.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 173.115 tỷ đồng, tương đương 6,612 tỷ USD, là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục được công bố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ trao giấy chứng nhận 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC. Ảnh: BTC.

Ở lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1 có tổng vốn đăng ký hơn 9.701 tỷ đồng, tương đương khoảng 379,69 triệu USD. Dự án có sự tham gia của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables có tổng vốn đăng ký 600 tỷ đồng, tương đương khoảng 23,08 triệu USD.

Một số dự án sản xuất công nghiệp khác cũng được công bố gồm Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam với tổng vốn đầu tư 230 triệu USD, dự kiến sản xuất kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, gương, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô.

Công ty TNHH Chang Yue Technology (VN) có tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, tập trung vào hoạt động đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí.

Trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện có tổng vốn đầu tư 45 triệu USD, với sự tham gia của Coherent Corp và Công ty TNHH II-VI Việt Nam.

Dự án của Công ty Ito Automation Technologies Việt Nam có tổng vốn đầu tư 8 triệu USD, tập trung sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và phát triển các giải pháp quản lý dữ liệu.

Theo Ban tổ chức, việc công bố 12 dự án tại diễn đàn nhằm giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của TPHCM, đồng thời mở rộng kết nối giữa thành phố với các nhà đầu tư, đối tác công nghệ và tổ chức tài chính trong nước, quốc tế. Đây cũng là cơ sở thúc đẩy hợp tác, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, công nghiệp và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM Cùng ngày, Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM cũng công bố 10 công ty holding (doanh nghiệp có chức năng nắm giữ và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp khác), với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Trong đó, Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động 816 triệu USD, AG&P Holding Việt Nam 425 triệu USD, EQuest Capital 325 triệu USD, Sơn Kim Capital IFC 275 triệu USD và REE Energy Finance 200 triệu USD... Các nguồn vốn tập trung vào phát triển hạ tầng, năng lượng, giáo dục và hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế.

TPHCM hướng tới 19 tỷ USD vốn FDI, nhà đầu tư nói rõ điều mong muốn TPHCM mở rộng không gian phát triển, quyết tâm hút 19 tỷ USD vốn FDI và đồng hành cùng nhà đầu tư quốc tế kích hoạt 4 động lực tăng trưởng mới về hạ tầng, tài chính, năng lượng, số hóa.