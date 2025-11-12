Từ trung tâm logistic toàn cầu

Sau sáp nhập với Hải Dương, quy mô kinh tế Hải Phòng tăng mạnh, vươn lên vị trí thứ 3 cả nước. Tuy nhiên, linh hồn nền kinh tế vẫn luôn gắn chặt với cảng biển, khu công nghiệp và logistics. Điều thú vị, tất cả những mũi nhọn đang đặt trọng tâm tại phường Đông Hải (quận Hải An cũ).

Cụ thể, hiện nay Đông Hải nắm giữ hoặc liền kề chuỗi siêu cảng biển như Đình Vũ, Nam Đình Vũ, Lạch Huyện, chiếm tới 70% lượng hàng hóa container toàn miền Bắc. Đây là nền tảng giúp khu vực này trở thành trung tâm logistics biển của Việt Nam.

Khu vực này cùng với phường Hải An còn là trung tâm công nghiệp của Hải Phòng (cũ) với 5 khu công nghiệp chủ lực gồm Deep C Hải Phòng I & II, Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ và Tràng Cát, tổng quy mô hơn 4.200 ha, tương đương gần 70% quỹ đất KCN của Thành phố. Hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia, doanh nghiệp và người lao động đổ về mỗi ngày tạo nên nguồn lực dân cư và thương mại quy mô lớn - yếu tố quyết định sức bật đô thị.

Một tổ hợp thương mại dịch vụ đẳng cấp và chuyên biệt là mảnh ghép then chốt để Đông Hải vươn tầm Quốc tế

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Cát Bi - một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng của miền Bắc - nằm kế cận trực tiếp khu vực này. Đặc biệt, quy hoạch tuyến đường sắt xuyên Á nối Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai đến Vân Nam (Trung Quốc) sẽ định hình lại bản đồ giao thương khu vực, giúp hàng hóa từ châu Á dễ dàng vươn ra thế giới qua cảng Đông Hải.

Giữa tháng 10 vừa qua, khu vực tiếp tục đón cú hích lớn khi thành phố quyết định thành lập Khu kinh tế tự do 6.292 ha - riêng Đông Hải chiếm 1.077 ha. Cơ chế thủ tục một cửa, ưu đãi thuế quan và khung chính sách đặc biệt biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư toàn cầu, được kỳ vọng không chỉ là CBD mới của Hải Phòng mà còn trở thành tâm điểm logistics quốc tế trong tương lai gần.

Tuy nhiên, nghịch lý hiện hữu là bất động sản thương mại - dịch vụ tại Đông Hải vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vượt trội. Các mô hình kinh doanh còn manh mún, tự phát. Nhìn sang các thương cảng thịnh vượng như Busan, Singapore hay Thượng Hải, sự phát triển luôn đi kèm với các tổ hợp thương mại quy mô lớn, tạo môi trường dịch vụ hoàn chỉnh để giữ chân lao động chất lượng cao và dòng khách quốc tế. Đông Hải vì vậy đang rất cần một mô hình bất động sản xứng tầm để đánh thức toàn bộ thế mạnh sẵn có.

Đến chiến lược “tứ trụ kim cương” khai phóng Đông Hải đúng thời điểm

Trong bối cảnh mọi động lực phát triển đang hội tụ, dự án khu đô thị thấp tầng Lumira Ville ra đời như lời giải chiến lược cho bài toán thiếu hụt không gian thương mại tại Đông Hải. Dự án được phát triển bởi H2H và Hưng Thịnh Icons sau quá trình dài chuẩn bị về pháp lý và quỹ đất, với tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái thương mại dịch vụ đa dạng, chuẩn quốc tế, đón đầu nhu cầu hàng chục triệu lượt giao thương mỗi năm.

Lumira Ville hội tụ mọi dòng chảy giao thương khi liền kề cả cảng - sân bay, đường sắt xuyên Á và khu công nghiệp

Lumira Ville sở hữu vị trí hiếm có tại giao điểm “tứ trụ kim cương” gồm trục Đặng Kinh 68m kết nối trực tiếp sân bay và cảng Đình Vũ; trục Liên Phường 40m và 30m kết nối xuyên suốt trung tâm hành chính và các khu dân cư; cùng đại lộ đô thị WorldBank 50,5m - tuyến phát triển mạnh mẽ nhất khu vực phía Đông. Đây là một trong số rất ít dự án tại Việt Nam có 4 mặt tiền đại lộ huyết mạch, không gian mở hoàn toàn, đón trọn dòng chảy thương mại vãng lai nội - ngoại khu.

Nếu các khu đô thị compound chỉ khai thác nguồn khách nội bộ, Lumira Ville lại là tâm điểm giao thương của cả TP. Hải Phòng và quốc tế. Vị trí này cho phép chủ sở hữu tận dụng tối đa lợi thế kinh doanh từ các hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và dịch vụ hậu cần, vốn đang tăng trưởng liên tục tại Đông Hải. Thiết kế sản phẩm song diện, 80% nhà phố có hai mặt tiền, kết cấu linh hoạt lên đến 5 tầng giúp tối ưu hóa công năng khai thác đa dạng: thương mại, lưu trú chuyên gia, văn phòng đại diện, showroom dịch vụ…

Vị trí tứ trụ kim cương - cơ sở hình thành một HUD thương mại dịch vụ cùng Đông Hải thành trung tâm giao thương toàn cầu

Bên cạnh tiềm năng kinh doanh, cư dân còn thụ hưởng tiêu chuẩn an cư chất lượng cao nhờ mô hình all-in-one với 30 tiện ích hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế. Đây chính là lời giải cho bài toán giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố nền tảng để thành phố bứt phá trong kỷ nguyên logistics toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường Đông Hải hội tụ mọi cú hích lớn mang tính lịch sử, mức giá từ 48 triệu/m² cho sản phẩm thương mại đa năng tại Lumira Ville được đánh giá là “quá mềm” so với tiềm năng tăng trưởng của một xứ cảng phồn hoa đang vươn tầm như Singapore.

Bích Đào