Đúng 6h25 mỗi ngày, các chiến sĩ Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số đó, chiến sĩ Phạm Phú Lữ (28 tuổi, quê Tây Ninh) đảm nhận một phần việc đặc biệt: thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt những liệt sĩ được tìm thấy.

“Đây là nghi thức vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng. Tôi rất vinh dự khi được tận tay phủ lá cờ Tổ quốc lên hài cốt các liệt sĩ”, anh Lữ chia sẻ.

Trước đó, anh Lữ là nhân viên lái xe tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Nhà Bè (TPHCM). Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, anh tự nguyện đăng ký tham gia dù chưa có chuyên môn về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Tôi luôn xác định tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vừa làm, vừa học hỏi và rút kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước để hoàn thành tốt công việc được giao. Tất cả xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim”, anh nói.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, người chiến sĩ trẻ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng càng gắn bó, anh càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của công việc mình đang làm.

Lữ tự nhắc phải nỗ lực hơn mỗi ngày, cùng đồng đội đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương trong hình hài trọn vẹn nhất.

Hơn 60 ngày thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, anh Lữ nhận thấy tinh thần ấy không chỉ ở riêng mình mà còn là điểm chung của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K74. Với họ, được góp sức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là niềm vinh dự lớn.

Với Lữ, khoảnh khắc xúc động nhất trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ là khi anh tự tay bóc tách, quy tập hài cốt, cẩn thận đưa vào quách rồi chuyển lên nhà hoàn vũ để làm lễ phủ Quốc kỳ.

Nhiều người có thể cảm thấy lạnh lẽo khi tiếp xúc với hài cốt, nhưng Lữ lại có cảm nhận khác. Với anh, đó là hài cốt của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, là thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay.

“Tôi không thấy lạnh lẽo mà ngược lại, cảm thấy rất gần gũi và ấm áp. Các liệt sĩ đã ngã xuống để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do và ấm no”, anh bộc bạch.

Lữ đã lập gia đình và có một con nhỏ. Anh cho biết sau này sẽ kể cho con những câu chuyện lịch sử, về sự hy sinh, cống hiến của những người đi trước, để truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối.

Anh Lữ đã có quyết định điều chuyển công tác về phường Phú Thọ Hòa, song tạm hoãn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Chiến sĩ Phạm Phú Lữ hướng dẫn người dân vào thắp hương tại nhà quàn liệt sĩ.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Trưởng Đội K74, cho biết đơn vị thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, tỉ mỉ”, không kể ngày nghỉ.

Theo ông, đây không chỉ là nhiệm vụ thông thường mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” đối với những người làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được bảo quản tại nhà quàn liệt sĩ.

Về quy trình bảo quản hài cốt và di vật tại nhà quàn liệt sĩ, Trung tá Lê Ngọc Hà cho biết đơn vị thực hiện đúng quy trình, bảo đảm kết quả tốt nhất, phục vụ công tác giám định ADN về sau.

Với Trung tá Lê Ngọc Hà, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được gọi đúng tên, trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách. Ông mong cán bộ, chiến sĩ Đội K74 luôn giữ sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng công việc, bởi phía sau mỗi bộ hài cốt là một câu chuyện, một gia đình đang chờ đợi.