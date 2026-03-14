Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, chiều 13/3, tại trụ sở Công an xã Ngọc Lặc, anh Triệu Minh Tuấn, chiến sỹ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) đã trao trả số tiền 500 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Anh Triệu Minh Tuấn (áo vàng ở giữa) trao trả số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Việc bàn giao được thực hiện với sự chứng kiến của đại diện chỉ huy đơn vị, Công an xã Ngọc Lặc, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thọ Xuân và người chuyển tiền nhầm.

Trước đó, trưa 10/3, anh Tuấn bất ngờ nhận được 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây là số tiền lớn có thể do người khác chuyển nhầm, anh Tuấn đã kịp thời báo cáo chỉ huy, lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và ngân hàng xác minh thông tin người chuyển tiền để trả lại.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền trên thuộc về anh Đỗ Viết Tuấn (SN 1984, trú tại xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).