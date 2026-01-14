Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ (SN 1992) vào ngày 12/1. Đối tượng trú tại khu phố 4, phường Quảng Trị bị điều tra về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Sự việc bắt nguồn từ giao dịch ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Th. (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo) vào ngày 10/11/2025. Chị Th. sơ ý chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản của Lữ.

Nguyên nhân do hai người từng là bạn hàng lâu năm trong lĩnh vực buôn bán sản phẩm mây tre. Chị Th. lưu số tài khoản của Lữ trong danh bạ nên dẫn đến thao tác chọn nhầm người thụ hưởng.

Ông Lữ bị khởi tố, bắt tạm giam sau 63 ngày chiếm giữ số tiền gần 500 triệu đồng. Ảnh: CACC

Nạn nhân phát hiện sự việc và liên hệ để xin lại tài sản nhưng Lữ kiên quyết không hoàn trả. Đối tượng sau đó chặn mọi phương thức liên lạc từ phía người chuyển nhầm.

Chính quyền địa phương và Công an phường Quảng Trị đã nhiều lần mời Lữ lên làm việc. Cơ quan chức năng giải thích rõ quy định pháp luật và vận động trao trả tiền nhưng bị can và gia đình không hợp tác.

Chị Th. gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra sau nhiều nỗ lực thương lượng bất thành. Công an tỉnh Quảng Trị đã triệu tập Lữ nhiều lần nhưng đối tượng cố tình không chấp hành.

Luật sư Phan Văn Chiều (Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu) nhận định vụ việc không phải là sự cố ngẫu nhiên. Việc khởi tố xuất phát từ chuỗi hành vi sai phạm mang tính hệ thống với lỗi cố ý chiếm giữ tài sản. Tiền vào tài khoản không làm phát sinh quyền sở hữu hợp pháp nếu là chuyển nhầm. Người nhận chỉ đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và buộc phải hoàn trả. Nhiều người lầm tưởng tiền vào tài khoản là sở hữu cá nhân hoặc chỉ bị kiện dân sự nếu không trả. Quan niệm này sai lầm và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn cho người nhận. Ranh giới giữa tranh chấp dân sự và hình sự nằm ở yếu tố cố tình. Hành vi cấu thành tội phạm khi người nhận biết rõ tài sản không phải của mình nhưng vẫn trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả. Cơ quan chức năng xử lý hình sự vì thái độ không trả tiền chứ không phải do nhận nhầm. Hậu quả pháp lý sẽ trở nên nghiêm trọng nếu người nhận cố tình chiếm giữ tài sản của người khác.