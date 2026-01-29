Ngày 29/1, Công an xã Phú Cát (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ một công dân nhận lại hơn 2 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Công an xã tiếp nhận thông tin trình báo của chị Hà Thị Kim Thoa. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 28/1, chị Hà Thị Kim Thoa (36 tuổi, trú tại thôn Việt Yên, xã Phú Cát) đến Công an xã Phú Cát trình báo việc tài khoản ngân hàng cá nhân của chị bất ngờ nhận số tiền hơn 2 tỷ đồng, không rõ nguồn gốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Phú Cát đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời hướng dẫn chị Thoa bảo toàn nguyên trạng số tiền trong tài khoản.

Lực lượng công an cũng chủ động phối hợp với ngân hàng và các đơn vị chức năng để xác minh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Công an xã hỗ trợ anh Nguyễn Văn Kiên nhận lại đầy đủ số tiền hơn 2 tỷ đồng dưới sự chứng kiến của các bên. Ảnh: CA

Qua xác minh, Công an xã Phú Cát xác định anh Nguyễn Văn Kiên (55 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) là người đã chuyển khoản nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Thoa.

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan, khoảng 19h cùng ngày, Công an xã Phú Cát tổ chức cho các bên gặp mặt và tiến hành hoàn trả đầy đủ số tiền.

Tại trụ sở công an xã, anh Kiên không giấu được xúc động khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Hà Thị Kim Thoa cùng lực lượng Công an xã Phú Cát đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.

Hành động của chị Hà Thị Kim Thoa thể hiện ý thức công dân gương mẫu, tinh thần trung thực, là tấm gương điển hình “Người tốt, việc tốt” trong cộng đồng; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác tiếp nhận, xác minh và giải quyết các vụ việc liên quan đến tài sản của công dân.