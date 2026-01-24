Khát vọng nâng tầm giá trị hàng Việt

Thành lập từ năm 2020 bởi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Mai, Chiho gia nhập thị trường trong bối cảnh nhiều biến động của ngành may mặc. Thay vì lựa chọn con đường gia công giá rẻ, thương hiệu kiên định theo đuổi mục tiêu nâng cao giá trị “Made in Vietnam” thông qua thiết kế và năng lực sản xuất trong nước, hướng tới nhóm người tiêu dùng trẻ và các gia đình Việt hiện đại.

Các thiết kế trong BST “Children are Hope” thể hiện tư duy thẩm mỹ hiện đại và năng lực sáng tạo của đội ngũ thiết kế Việt.

Sau hơn nửa thập kỷ phát triển, các sản phẩm “Made in Vietnam” của Chiho ngày càng được thị trường ghi nhận nhờ đáp ứng đồng thời yêu cầu về thẩm mỹ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Định hướng này được thể hiện rõ qua BST “Children are Hope”, với việc chú trọng nghiên cứu phom dáng, tỷ lệ và đặc điểm hình thể của trẻ em Việt.

Theo giới chuyên môn, cách tiếp cận tập trung vào sự phù hợp với thể trạng và thói quen vận động của trẻ em Việt không chỉ nâng cao giá trị sử dụng của sản phẩm, mà còn góp phần hình thành thói quen ưu tiên hàng nội địa chất lượng cao ngay từ sớm - nền tảng để các thương hiệu Việt xây dựng niềm tin với thế hệ người tiêu dùng trẻ trong tương lai.

Khi chất lượng trở thành “xương sống” của sáng tạo

Trong bối cảnh thời trang nhanh (fast fashion) đang bão hòa, Chiho chọn lối đi bền vững khi lấy chất lượng làm "kim chỉ nam". Với phân khúc trẻ em và teen, mọi sự sáng tạo sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự an toàn và thoải mái. Thương hiệu đã hiện thực hóa sứ mệnh bằng những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong khâu tuyển chọn nguyên liệu và kiểm soát quy trình sản xuất.

Từng chi tiết nhỏ trên trang phục đều được Chiho chăm chút, thể hiện cam kết về chất lượng "xương sống" của thương hiệu.

Xuyên suốt các thiết kế trong BST Xuân Hè 2026, Chiho ưu tiên các dòng vải co giãn đa chiều, thấm hút mồ hôi tốt và đặc biệt thân thiện với làn da nhạy cảm. Theo đại diện doanh nghiệp, từng đường kim mũi chỉ được xử lý tinh xảo, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành may mặc cao cấp. Việc coi chất lượng là "xương sống" không chỉ giúp Chiho giữ chân khách hàng cũ mà còn tạo dựng uy tín bền vững, khẳng định giá trị thực của một thương hiệu Việt có tâm và có tầm.

Sự tự tin của các mẫu nhí khi diện trang phục Chiho là câu trả lời cho độ hoàn thiện của sản phẩm.

Kiến tạo chuẩn mực mới cho thời trang trẻ em Việt

Hành trình đưa các thiết kế “Made in Vietnam” xuất hiện trên sàn runway được xem là bước đệm quan trọng để Chiho hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những thương hiệu thời trang trẻ em được tin chọn tại thị trường Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, Chiho đang nỗ lực góp phần định hình một chuẩn mực mới cho ngành thời trang trẻ em: nơi thiết kế, chất lượng và trách nhiệm với thế hệ tương lai được đặt song hành.

Đại diện thương hiệu Chiho chào kết cùng các người mẫu nhí, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 5 năm khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang Việt.

Thông qua “Children are Hope”, thương hiệu gửi gắm thông điệp về sự đầu tư nghiêm túc cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của xã hội. Sự hiện diện của Chiho tại Vietnam Iconic Awards thể hiện sự kỳ vọng - thời trang Việt có thể vượt ra khỏi khuôn khổ “mặc đẹp” để trở thành một phần trong hành trình xây dựng thế hệ trẻ tự tin, khỏe mạnh và bản lĩnh.

(Nguồn: Chiho)