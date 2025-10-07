Chillies vừa ra mắt MV Gold. Đây là ca khúc đầu tiên mở đường cho album phòng thu thứ hai mang tên KIM, dự kiến phát hành trong tháng 10.

Khác với những sản phẩm trước đây mang đậm chất Alternative/Pop Rock, ca khúc đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình gần 8 năm hoạt động của Chillies. Ca khúc mang đậm tinh thần disco, synth pop cả về mặt âm thanh lẫn hình ảnh - đây là lần hiếm hoi nhóm thể hiện rõ ràng chất liệu disco/synth trong âm nhạc.

Khi được nhận xét rằng ca khúc mới lần này quá lạ khiến khán giả khó nhận ra phong cách âm nhạc đặc trưng của Chillies, đại diện nhóm cho biết: "Chillies không muốn dậm chân tại chỗ. Thay vì tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc, chúng tôi muốn 'đập đi xây lại’ phong cách của mình để tạo ra điều gì đó mới mẻ”.

Chillies cũng khẳng định thêm, các thành viên trong nhóm đều có chung nỗi sợ trong phong cách âm nhạc là 'dậm chân tại chỗ', không có gì sáng tạo đột phá.

Marzuz và Chillies.

Điểm nhấn của Gold nằm ở cách khai thác chủ đề tình yêu theo hướng mới mẻ và táo bạo. Theo chia sẻ của nhóm, việc tìm kiếm chủ đề khai thác phù hợp là điểm khó nhất khi thực hiện MV. Cuối cùng, cả nhóm quyết định chọn chủ đề liên quan đến thần thoại Hy Lạp gắn với tình yêu thay vì phong cách tình yêu nhẹ nhàng thông thường.

MV có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Marzuz trong hình tượng Cyborg - sinh vật nửa người nửa máy quen thuộc trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Sự kết hợp này mang đến một nét mới lạ, vừa thú vị vừa hợp với concept tổng thể của album.

Trong khuôn khổ dự án âm nhạc 54 dân tộc Việt Nam, ca sĩ Phúc Anh đến "làng phong" Plei Mun Mak, tỉnh Gia Lai.

Tại đây, Phúc Anh và ê-kíp quay 2 MV mới cho album 54 dân tộc Việt Nam. Toàn bộ diễn viên tham gia MV là người dân và trẻ em tại làng phong, không qua dàn dựng, đạo cụ hay chỉ đạo diễn xuất.

Hình ảnh đẹp của ca sĩ Phúc Anh. Ảnh: NVCC

“Chúng tôi chỉ mang máy quay đến và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Âm nhạc hòa cùng hơi thở của cuộc sống nơi đây,” đại diện ê-kíp chia sẻ.

Ngoài ra, đoàn cũng quay phim tài liệu về lịch sử hình thành, những biến chuyển trong đời sống người dân nơi đây.

Chuyến đi đến Plei Mun Mak để lại trong Phúc Anh nhiều cảm xúc. "Hạnh phúc không phải đích đến mà là hành trình. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, con người sẽ thấy niềm vui trong cả những điều từng khiến mình sợ hãi, thấy vẻ đẹp ngay cả trong nỗi buồn và sự cô độc", ca sĩ nêu quan điểm.

Phúc Anh tin âm nhạc chỉ thực sự có giá trị khi chạm đến trái tim con người, khi không chỉ là trình diễn mà còn chứa đựng giá trị nhân ái.

9X bày tỏ mong muốn dự án 54 dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành cầu nối lan tỏa thông điệp về tình người, sự đồng cảm và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

