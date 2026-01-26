Báo Korea JoongAng Daily dẫn nguồn các quan chức Philippines nói rằng con phà M/V Trisha Kerstin 3 chở theo 332 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn đang trong hải trình từ thành phố cảng Zamboanga đến đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu “thì có vẻ đã xảy ra một số sự cố kỹ thuật khiến cho con phà bị chìm”.

Ảnh minh họa về một con tàu chìm. Ảnh: CNN/Hải quân Pháp

Kênh Times Now của Ấn Độ dẫn thông tin sơ bộ từ các cơ quan chức năng Philippines cho hay, lực lượng cứu hộ trong đêm 25, rạng sáng 26/1 đã cứu ít nhất 215 hành khách có mặt trên chiếc phà bị chìm, và vớt được 7 thi thể của những người xấu số.

Theo lời nhà chức trách Philippines, lực lượng tuần duyên, hải quân và một số ngư dân địa phương đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm người sống sót. “Điều kiện thời tiết tốt hơn đã cho phép lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong khu vực”, một quan chức giấu tên nói.

Hiện chính quyền Philippines đã mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến cho con phà bị chìm.