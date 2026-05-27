Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng các lực lượng liên quan cứu nạn thành công 11 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, lúc 6h15 ngày 27/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận tin báo từ anh Phạm Văn Minh (SN 1986, trú tại đặc khu Bạch Long Vĩ) về việc tàu cá HP 90666 TS do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, chở 11 người, xuất phát từ bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ, gặp nạn tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý.

Lực lượng chức năng đưa các ngư dân lên tàu sau khi được cứu nạn.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu cùng 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà và Hải đội 2 tham gia cứu nạn.

Đến 18h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng phối hợp các lực lượng chức năng và tàu cá đang khai thác gần khu vực đã tìm thấy, cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân.

Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định.

Các ngư dân sau khi được cứu sức khỏe đã dần ổn định.

Theo thông tin từ các ngư dân gặp nạn, tàu cá HP 90666 TS trên hành trình từ đất liền ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn khiến nước tràn vào khoang. Dù các ngư dân cố gắng bơm nước ra ngoài, phương tiện vẫn bị chìm hoàn toàn. Sau đó, các ngư dân mặc áo phao, sử dụng thiết bị cứu sinh và lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.