Trước đó, vào 8h58 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, báo tàu cá HP 90666 TS bị mất liên lạc.

Theo đó, tàu cá nghi bị sóng đánh chìm vào khoảng 17h ngày 26/5 tại vị trí cách Đông Nam đảo Long Châu, TP Hải Phòng khoảng 15 hải lý.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải, huy động các tàu đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn tổ chức tìm kiếm.

Tàu cứu nạn hàng hải di chuyển đến khu vực tàu cá bị chìm để triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, vào lúc 9h42 ngày 27/5, Trung tâm đã khẩn trương điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 thường trực tại Hải Phòng đi cứu nạn.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã cứu được 5 ngư dân.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều 2 tàu đi cứu nạn, đồng thời huy động các tàu cá trong khu vực tham gia tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia huy động tối đa phương tiện, các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân tham gia tìm kiếm 6 ngư dân còn mất tích.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn, yêu cầu các đơn vị chức năng huy động tổng lực người và phương tiện tập trung tìm kiếm, cứu hộ các ngư dân gặp nạn.

Đến 13h40, cơ quan chức năng cho biết đã cứu được 9 nạn nhân và đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.



