Từ hương vị mang bản sắc Việt đến những chuẩn mực thưởng thức đa dạng trên thế giới, Chin-su đang viết tiếp câu chuyện vươn tầm của gia vị Việt.

Bằng đổi mới sản phẩm, sự nhạy bén trước khác biệt văn hóa và chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn, doanh nghiệp hướng đến một hành trình lớn hơn xuất khẩu: tạo dựng chỗ đứng bền vững trong tâm trí người tiêu dùng quốc tế.

Ẩm thực là ngôn ngữ không cần phiên dịch, còn gia vị là cách kể câu chuyện văn hóa đầy bản sắc. Một chút cay nồng, vị mặn đậm đà hay hương thơm từ nguyên liệu quen thuộc đều có thể gợi mở dấu ấn của một nền ẩm thực. Với Chin-su, hương vị Việt đang vượt khỏi biên giới, tiếp cận những thực khách có khẩu vị khác biệt và mở ra những kết hợp mới mẻ.

Sản phẩm Chin-su hiện có mặt tại khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đằng sau dấu mốc này là khát vọng đưa gia vị Việt vươn xa bằng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với văn hóa và thị hiếu từng thị trường.

Chinh phục khẩu vị năm châu

Tại Foodex Japan 2023, Chin-su giới thiệu bộ sản phẩm gồm tương ớt Chin-su Wasabi, hạt nêm, nước mắm và nước tương, mở ra cách kết nối gia vị Việt với văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

Nổi bật là tương ớt Chin-su Wasabi, kết hợp vị cay của ớt chỉ thiên Việt Nam với vị nồng đặc trưng của wasabi Nhật Bản. Sự kết hợp này mở ra trải nghiệm vị giác mới, phù hợp khi thưởng thức cùng tempura, gyoza, takoyaki hay sushi. Tại Hàn Quốc, Chin-su tiếp tục lan tỏa qua hoạt động hợp tác với nhiều nhà hàng Việt Nam, đưa gia vị đến gần hơn với thực khách.

Khác với việc tiếp cận thực khách qua trải nghiệm ẩm thực tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trường Mỹ đặt ra yêu cầu rõ ràng về tiêu chuẩn sản phẩm và năng lực cung ứng.

Mỗi thị trường đặt ra những yêu cầu riêng, đòi hỏi Chin-su vừa thấu hiểu khẩu vị bản địa, vừa giữ vững bản sắc gia vị Việt. Go Global vì thế không chỉ là hành trình đưa sản phẩm vượt biên giới, mà còn là cơ hội để văn hóa ẩm thực Việt được khám phá qua từng trải nghiệm.

Chin-su và cuộc chơi đa vị

Khẩu vị người tiêu dùng không ngừng thay đổi. Bên cạnh hương vị, sự tiện lợi, tính linh hoạt khi chế biến và khả năng kết hợp với nhiều món ăn ngày càng được quan tâm. Điều này thúc đẩy các thương hiệu gia vị liên tục đổi mới danh mục để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Với Chin-su, danh mục sản phẩm trải rộng từ tương ớt, tương cà, nước mắm, nước tương đến xốt nêm, hạt nêm, dầu hào và nhiều dòng gia vị chế biến khác. Mỗi nhóm đáp ứng nhu cầu riêng, từ nêm nếm món ăn hằng ngày đến pha nước chấm hay sáng tạo công thức mới, giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng thói quen nấu nướng và phong cách ẩm thực.

Đổi mới còn hướng đến thị trường quốc tế, nơi mỗi sản phẩm cần phù hợp với khẩu vị, cách chế biến, quy cách đóng gói và yêu cầu ghi nhãn riêng. Qua đó, Chin-su đã phát triển các dòng sản phẩm dành cho thị trường nước ngoài, thích ứng với đặc trưng ẩm thực và thói quen tiêu dùng tại từng địa phương.

Từ việc đáp ứng nhu cầu trong nước đến khám phá khẩu vị quốc tế, đổi mới sản phẩm là nền tảng để Chin-su nâng cao sức cạnh tranh, từng bước tiếp cận người tiêu dùng quốc tế và mở rộng dư địa phát triển.

Chin-su phủ sóng đời sống người tiêu dùng từ online đến offline

Sản phẩm ngon là điểm khởi đầu, nhưng để ghi dấu trong tâm trí người tiêu dùng, thương hiệu cần hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của đời sống. Với Chin-su, đó có thể là lúc bắt gặp thương hiệu trong chương trình giải trí yêu thích, khám phá công thức món ngon trên mạng xã hội, trải nghiệm tại siêu thị hay thưởng thức món ăn cùng bạn bè tại nhà hàng. Mỗi điểm chạm là cơ hội để gia vị Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chin-su mở rộng sự hiện diện qua truyền hình, YouTube, Facebook, TikTok và các sự kiện trực tiếp. Những chương trình như “Đường Lên Đỉnh Cay Ngon” cùng hoạt động đồng hành với các chương trình giải trí giúp thương hiệu kết nối với công chúng bằng nội dung trẻ trung, gần gũi và giàu tính tương tác.

Trên môi trường số, Chin-su Vàng ứng dụng công nghệ QR Code định danh sản phẩm, cho phép người dùng xác thực hàng chính hãng, khám phá công thức nấu ăn, video hậu trường, câu chuyện nguyên liệu vùng miền và tham gia các chương trình tích điểm, đổi thưởng. Trong khi đó, One Chin-su trên MiniApp WinX tạo không gian để người dùng khám phá sản phẩm, chơi trò chơi và tích lũy phần thưởng, nối dài trải nghiệm sau mỗi lần mua hàng.

Từ hương vị mang bản sắc Việt đến những chuẩn mực thưởng thức đa dạng trên thế giới, Chin-su đang viết tiếp câu chuyện vươn tầm của gia vị Việt.

Tại các siêu thị, Chin-su tổ chức hoạt động giới thiệu, dùng thử sản phẩm, trải nghiệm nấu ăn và giao lưu trực tiếp, giúp người tiêu dùng khám phá hương vị, cách sử dụng gia vị trong chế biến món ăn. Thông qua hợp tác với các chuỗi nhà hàng như Dookki và Haidilao, tương ớt Chin-su cũng có thêm cơ hội tiếp cận thực khách trong những trải nghiệm ẩm thực thực tế.

Từ truyền thông, nền tảng số đến hệ thống bán lẻ và nhà hàng, Chin-su từng bước đa dạng hóa phương thức kết nối với người tiêu dùng, đưa sản phẩm đến gần hơn với đời sống và khơi gợi cảm hứng khám phá ẩm thực.

Những hoạt động này cũng gắn với định hướng đưa gia vị Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Thông qua việc giới thiệu hương vị đặc trưng và câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chin-su hướng tới mở rộng sự hiện diện của thương hiệu, đáp ứng khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

(Nguồn: Mansan)