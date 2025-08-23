Theo đó, Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, cụ thể:

Về việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2025.

Kế hoạch triển khai cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương đàm phán các điều ước quốc tế với đối tác làm cơ sở triển khai đàm phán các Hiệp định về thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào tháng 5/2025; phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2025 đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp – năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng 2 Dự án; phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 2.

Loạt cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được triển khai. Ảnh: TL

Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về cung cấp tín dụng cho 2 Dự án; mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 1 và trong tháng 3/2026 đối với Dự án Ninh Thuận 2.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng của Đoàn đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) của IAEA trong năm 2025. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế đa phương cần thiết trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân và phải hoàn thành ngay trong năm 2025.

Về tổ chức thực hiện dự án, EVN và PVN sẽ trình hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án để cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành trong kỳ họp Quốc hội tháng 10-11/2025 (đối với dự án Ninh Thuận 1) và chậm nhất là vào tháng 5/2026 đối với dự án Ninh Thuận 2.

Sau đó, Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ Tài chính chủ trì sẽ thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt Dự án đầu tư, hồ sơ phê duyệt địa điểm vào năm 2026.

Trong Kế hoạch triển khai cũng giao UBND tỉnh Khánh Hòa nỗ lực, nhanh chóng triển khai việc di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng.

Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia triển khai Đề án tuyên truyền về chủ trương và nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân. Nhiệm vụ này sẽ được triển khai theo yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân, sau đó sẽ triển khai thực hiện ngay.

Trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng dự án, EVN, PVN và các cơ quan liên quan có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn và nguồn lực bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn phóng xạ, môi trường.

Đáng chú ý, Kế hoạch triển khai cũng nêu rõ, Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước... sẽ được thành lập vào năm 2026.

Tổ công tác này có nhiệm vụ giám sát thực hiện bảo đảm các công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai các Dự án.