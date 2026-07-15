Chiều 15/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc sửa đổi, bổ sung luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ khi một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, sửa đổi trong thời gian qua.

Dự thảo luật cũng nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng thời tăng cường việc kiểm soát một số lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe của người dân.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp chiều nay. Ảnh: QH

Đáng chú ý dự thảo bổ sung quy định một số ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh, trong đó có "cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế".

Đề xuất này xuất phát từ thực trạng lạm dụng khí N2O (khí cười) và tác hại của việc lạm dụng khí cười cho sức khỏe con người.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy khí N2O khi sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế (không theo chỉ định, giám sát của bác sĩ hoặc nhân viên y tế) sẽ gây tác hại đến sức khỏe của con người, như làm liệt, rối loạn cảm giác, rối loạn tâm thần, tổn thương tủy sống và thiếu máu.

Lạm dụng khí N2O để giải trí có thể gây độc với hệ thần kinh và giảm khả năng sinh sản. Khí N2O có cơ chế tác dụng trên cơ thể tương tự ma túy nhóm opi (chất điển hình là heroin).

Sử dụng khí N2O để giải trí cũng có thể là bước khởi đầu rất nhanh chóng để một người đi vào con đường sử dụng ma túy.

Thực trạng cho thấy những năm gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng khí cười, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… diễn biến rất phức tạp, thường liên quan đến việc sử dụng trái phép ma túy tổng hợp.

Trước đó, Quốc hội khóa 15 ban hành nghị quyết quy định cấm các loại khí gây tác hại cho sức khỏe con người, lực lượng công an đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lạm dụng khí cười, biệt là tại các cơ sở vui chơi, giải trí.

Trên thế giới cũng cho thấy nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Đức… đã áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt đối với việc kinh doanh, cung cấp và sử dụng khí cười cho mục đích giải trí, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Với những căn cứ trên, Chính phủ cho rằng việc bổ sung quy định cấm hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế” là cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí cười nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng cách tiếp cận cấm kinh doanh khí cười dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng có thể phát sinh khó khăn trong tổ chức thực hiện và xác định trách nhiệm pháp lý trên thực tế.

Một số ý kiến khác cho rằng khí này hiện vẫn được sử dụng hợp pháp trong một số lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, đào tạo, thực nghiệm, kiểm định, thực phẩm và hoạt động công nghệ khác.

Do đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách, phân định rõ giữa các hành vi cần cấm và các trường hợp sử dụng hợp pháp, không gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu chính đáng của xã hội.