Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong Nghị quyết 278 Chính phủ vừa ban hành về công tác xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ nhất).

Cụ thể, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật vừa qua, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến với 9 dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ yêu cầu đánh thuế với giao dịch mua, bán vàng để hạn chế đầu cơ. Ảnh: Nguyễn Huế

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án luật bảo đảm các yêu cầu.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...).

Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Song song với đó, rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả...) vào đối tượng miễn thuế. Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính trình.

Chính phủ lưu ý cần đánh giá kỹ tác động đối với các quy định về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân. Triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các nghị quyết.

Đặc biệt, cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.