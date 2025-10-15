Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên”. Đây là chương trình cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Chương trình được triển khai tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ở bậc mầm non, mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 35 - 38% ở độ tuổi nhà trẻ, phấn đấu có 99,5% trẻ em được học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 5%, thể nhẹ cân dưới 3% và 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ.

100% trẻ em được đến trường

Đối với Giáo dục phổ thông, Chương trình đặt mục tiêu tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%, cấp trung học cơ sở đạt 97%; tỷ lệ trẻ em đến tuổi đi học được đến trường đạt 100%; tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,7%, trung học cơ sở đạt 99% và hoàn thành cấp trung học phổ thông đạt 95%; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học trong các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 15%.

Thủ tướng phê duyệt chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên”. Ảnh: Đinh Quang Tuấn

100% cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh dân tộc thiểu số tổ chức các hoạt động tìm hiểu về văn hóa dân tộc thiểu số của học sinh trong trường học; học sinh dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình và tiếng nước láng giềng theo nhu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một trong những trọng tâm của chương trình là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục. Chính phủ đặt mục tiêu 100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, tăng tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục có học sinh đăng ký học tiếng dân tộc thiểu số phải có đủ giáo viên để tổ chức dạy học. Toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sẽ được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, cập nhật kiến thức văn hóa bản địa để nâng cao hiệu quả giảng dạy và khả năng kết nối với cộng đồng.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; có 65% trường mầm non, 65% trường tiểu học, 75% trường trung học cơ sở và 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 100% trường có kết nối Internet phục vụ cho mục đích học tập, quản lý; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có phòng thực hành tin học.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên và cán bộ quản lý

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Chương trình sẽ triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các ngành, các cấp, sự quan tâm của toàn xã hội đối với phát triển giáo dục, đào tạo cho địa bàn Tây Nguyên. Đổi mới phương thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục, nâng cao trình độ dân trí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cho địa bàn Tây Nguyên.

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của đồng bào dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên.

Thứ hai, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên bố trí đủ số lượng và cơ cấu đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung giáo viên, nhân viên phù hợp đặc thù Tây Nguyên; thực hiện luân chuyển để khắc phục thừa, thiếu cục bộ. Đồng thời, đặt hàng đào tạo, cử tuyển để bảo đảm nguồn giáo viên cho các môn tiếng Anh, tiếng dân tộc thiểu số và Tin học.

Có chính sách thu hút giáo viên về công tác tại vùng khó khăn ở Tây Nguyên; khuyến khích học sinh tốt nghiệp THPT, nhất là học sinh dân tộc thiểu số học giỏi, theo học ngành sư phạm ở các môn còn thiếu giáo viên.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng các chương trình giáo dục mới; tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng số, dạy học tích hợp theo yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số và văn hóa các dân tộc Tây Nguyên cho cán bộ quản lý, giáo viên để thuận lợi trong giảng dạy, giao tiếp với phụ huynh và giáo dục học sinh bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ 4, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Thứ 5 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Thứ 6 là hoàn thiện chính sách hỗ trợ người dạy, người học; huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu chương trình.