“Như mọi người đã biết, chúng tôi đã kiện bang Illinois và chính quyền bang New York không lấy đó làm gương. Vậy nên, bang New York sẽ bị kiện tiếp theo… Hàng triệu người, với những hồ sơ ghi nhận hành vi bạo lực, đã đổ vào các cộng đồng dân cư của chúng ta. Những người này mang đến bạo lực và các loại chất cấm chết người”, tờ USA Today dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi hôm 12/2. Ảnh: Mạng truyền hình C-SPAN của Mỹ

“Những tiểu bang như New York, với chính sách nhập cư dễ dãi, đang góp phần gây ra vấn đề này… Bộ Tư Pháp Mỹ không chỉ đệ đơn kiện bang New York, mà còn kiện cả Thống đốc Kathy Hochul, Tổng chưởng lý Letitia James và người đứng đầu Cơ quan phương tiện cơ giới bang New York Mark Schroeder”, bà Bondi nói thêm.

Hiện văn phòng của Thống đốc New York Hochul và Tổng chưởng lý Letitia James chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố từ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bondi.

Theo USA Today, Bộ Tư pháp Mỹ vào tuần trước cũng đệ đơn kiện bang Illinois và thành phố Chicago với lý do tương tự. Cụ thể, Bộ Tư Pháp Mỹ khi đó cáo buộc chính quyền thành phố Chicago đã ngăn cản các lực lượng liên bang thi hành luật nhập cư.

“Những điều khoản mang tính thách thức trong bộ luật của bang Illinois, thành phố Chicago và Quận Cook đã phản ánh hành vi cố ý cản trở việc thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang, cũng như cản trở việc tham vấn và giao tiếp giữa các lực lượng của liên bang và địa phương…”, NBC News trích nội dung đơn kiện bang Illinois viết.