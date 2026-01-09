Người mua ngày càng thận trọng, ưu tiên dự án có chính sách bán hàng linh hoạt

Bước vào chu kỳ phát triển mới, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến sự thay đổi ngày càng rõ rệt trong hành vi của người mua. Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, thanh khoản tại một số phân khúc đã cho thấy dấu hiệu chững lại, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của cả người mua ở thực và nhà đầu tư. Nhà đầu tư có xu hướng “lọc kỹ” sản phẩm trước khi quyết định xuống tiền.

Không chỉ vậy, số liệu từ báo cáo thị trường cho thấy giá nhà tại các thành phố lớn tiếp tục tăng cao trong khi thanh khoản phân hóa rõ nét giữa các phân khúc: khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm nguồn cung, còn các vùng ven với hạ tầng phát triển lại ghi nhận sự quan tâm tăng lên từ người mua có nhu cầu thực. Theo các chuyên gia, trong năm 2026, thị trường sẽ tiếp tục ở trạng thái “phòng thủ chủ động”, với dòng tiền thận trọng hơn và sự phân hóa mạnh giữa các khu vực và phân khúc.

Legacy Hinoiri - Tâm điểm đắt giá giữa lòng Thủ phủ công nghệ cao Hòa Lạc

Tọa lạc tại lõi Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Legacy Hinoiri hiểu rõ nhu cầu này và xây dựng chính sách bán hàng phù hợp cho các nhà đầu tư. Cách tiếp cận linh hoạt không chỉ giúp họ dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà còn đảm bảo thanh khoản ổn định cho dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Legacy Hinoiri: Chính sách “nhẹ dòng tiền - dễ dàng đầu tư” cho nhà đầu tư tiên phong

Để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, Legacy Hinoiri triển khai lộ trình thanh toán “nhẹ dòng tiền” ngay từ giai đoạn đầu. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng, mức này giúp hầu hết người mua tiếp cận dự án dễ dàng. Đi kèm là các gói hỗ trợ vay vốn và ưu đãi lãi suất, giúp giãn tiến độ thanh toán, linh hoạt phân bổ nguồn vốn và giảm áp lực dòng tiền. Bên cạnh các lợi ích từ chính sách bán hàng linh hoạt, Legacy Hinoiri còn gia tăng sức hấp dẫn với các chương trình ưu đãi như “Mua nhà sang - Rinh xế xịn”, trao tặng xe điện VinFast VF8, khuyến khích quyết định mua sớm, đặc biệt trong giai đoạn mở bán.

Về dự án, sức hút của Legacy Hinoiri đến từ nền tảng liên kết vùng hoàn hảo, nơi hội tụ các giá trị tinh hoa về công nghệ, giáo dục và y tế hiện đại bậc nhất khu vực phía Tây Thủ đô. Dự án nằm gần trục Đại lộ Thăng Long và được phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) kết nối trực tiếp tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã chính thức khởi công ngày 19/12/2025. Vì vậy, chính sách bán hàng hiện tại không chỉ hỗ trợ dòng tiền ngắn hạn mà còn đóng vai trò như “khoảng đệm chiến lược” cho nhà đầu tư. Khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thiện, khoảng thời gian giãn thanh toán này giúp nhà đầu tư tối ưu chiến lược nắm giữ tài sản mà không chịu áp lực tài chính quá lớn.

Tầm nhìn từ Metro số 5 - bảo chứng cho tiềm năng tăng giá phi mã của Legacy Hinoiri trước xu hướng mô hình đô thị TOD hiện đại

Từ góc nhìn đầu tư, chính sách bán hàng linh hoạt này giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và tạo cơ hội tham gia dự án sớm, thời điểm thường sở hữu biên độ tăng trưởng tốt. Khi kết hợp với các lợi thế sẵn có về vị trí, hạ tầng và định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng tại Hòa Lạc, chính sách bán hàng của Legacy Hinoiri được xem là yếu tố quan trọng góp phần bảo chứng giá trị bền vững cho người mua ở thực và cho các nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Bảo chứng từ cộng đồng cư dân trí thức

Không chỉ dừng lại ở những con số tài chính, Legacy Hinoiri còn sở hữu giá trị bền vững từ nguồn cầu thực tế. Tọa lạc tại lõi Khu CNC Hòa Lạc và được quy hoạch theo định hướng mật độ xây dựng thấp, không gian cảnh quan tối ưu thiên nhiên và chuỗi tiện ích phong cách Nhật Bản, Legacy Hinoiri hướng tới nhóm cư dân trí thức gồm kỹ sư, chuyên gia công nghệ, giảng viên và người trẻ thành đạt đang làm việc tại khu vực. Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông đang hoàn thiện và chuẩn sống phù hợp với cộng đồng công nghệ được xem là nền tảng giúp dự án duy trì thanh khoản và dư địa tăng trưởng trong trung, dài hạn.

Tệp khách hàng chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao với nhu cầu ở thực đóng vai trò là động lực thúc đẩy giá trị gia tăng của Legacy Hinoiri

Mật độ xây dựng thấp, hệ sinh thái "All-in-one" trải dài từ tiền sảnh đến tầng không cùng tiêu quản lý vận hành được tư vấn bởi đơn vị quốc tế CBRE là những "thỏi nam châm" giữ chân tệp khách hàng cao cấp. Đối với nhà đầu tư, đây là bảo chứng vàng cho khả năng thanh khoản và dòng tiền cho thuê ổn định trong dài hạn.

Lệ Thanh