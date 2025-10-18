Tại cuộc họp báo sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII chiều 17/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao đổi về định hướng quy hoạch thủ đô.

Theo đó, thành phố đang chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc nhằm thúc đẩy phát triển khu đô thị đại học Hòa Lạc.

Theo định hướng, đây sẽ là khu đô thị đại học và khoa học công nghệ với hạt nhân gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, ĐH Quốc gia Hà Nội và khu đại học tập trung khoảng 300 ha, để di dời dần các trường đại học trong nội đô ra khu vực này.

ĐH Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc.

Tuy nhiên, ông Phong nhấn mạnh, không di dời toàn bộ các trường đại học ra khỏi nội đô.

“Thành phố chỉ di dời phần đào tạo sinh viên ra khỏi nội đô, còn các trường vẫn được giữ lại làm trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế. Chứ không phải di dời các trường ra khỏi thành phố”, ông Phong cho hay.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 97 trường đại học, học viện và 33 trường cao đẳng, chiếm 1/3 số trường và 40% tổng số sinh viên cả nước. Trong đó, khu vực nội thành có 26 trường.

Hiện nay, nhiều trường đã có những động thái mở rộng bằng cách xây dựng phân hiệu ở các tỉnh lân cận, như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải...