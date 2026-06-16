Theo báo cáo từ Henley & Partners, ước tính 16.500 triệu phú USD đã rời khỏi Vương quốc Anh, đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về dòng người giàu di cư. Các triệu phí mang theo khối tài sản rời đi ước tính lên tới 91,8 tỷ USD.

Sunday Times Rich List ghi nhận, 1/6 số tỷ phú từng có mặt trong danh sách 2 năm trước đã rời khỏi Anh. Lần đầu tiên trong 38 năm, ban biên tập phải kiểm tra nơi ở của từng người vì quá nhiều người giàu đã chuyển đi.

Dubai vẫn là điểm đến hàng đầu, nơi chứng kiến 9.800 triệu phú đổ về trong năm 2025, mang theo 63 tỷ USD. Tiếp đến là Italy (3.600 người), Thụy Sĩ (3.000 người) và Bồ Đào Nha (1.400 người).

Những căn biệt thự hàng chục triệu bảng tại London, vốn là biểu tượng của giới siêu giàu, lại ế ẩm giữa làn sóng triệu phú rời nước Anh sau thay đổi chính sách thuế. Ảnh: Knight Frank/Business Insider

Điển hình là tỷ phú thép Lakshmi Mittal, người từng 8 lần đứng đầu danh sách người giàu nhất nước Anh. Ông đã chuyển sang Thụy Sĩ, dự định sống chủ yếu tại Dubai vì không muốn đóng thuế thừa kế lên tới 40% cho tài sản toàn cầu.

Tuy nhiên, bất ổn Trung Đông đang khiến hình ảnh "thiên đường an toàn" của Dubai bắt đầu lung lay.

Chính sách thuế khiến người giàu lo ngại

Nguyên nhân chính của cuộc di cư này bắt nguồn từ chính sách thuế của chính phủ Đảng Lao động. Kể từ tháng 4/2025, chế độ "non-dom" kéo dài 226 năm chính thức bị bãi bỏ.

Non-dom là cách gọi tắt của "non-domiciled" - những người sống tại Anh nhưng khai báo quê hương thuế ở nước ngoài.

Nhờ chế độ này, họ từng được miễn đóng thuế tại Anh cho các khoản thu nhập và lợi nhuận kiếm được bên ngoài nước Anh. Nay họ chỉ được miễn trong 4 năm đầu, sau đó phải chịu thuế trên toàn bộ thu nhập toàn cầu.

Chưa dừng lại ở đó, Bộ trưởng tài chính Anh Rachel Reeves còn công bố kế hoạch áp “thuế biệt thự” (mansion tax) từ tháng 4/2028, đánh từ 2.500 đến 7.500 bảng/năm lên những căn nhà trị giá trên 2 triệu bảng. Khoảng 165.000 bất động sản sẽ bị ảnh hưởng.

Hậu quả là thị trường bất động sản hạng sang London rơi vào tình trạng ảm đạm nhất trong nhiều năm.

Theo Savills, số giao dịch bất động sản trên 10 triệu bảng trong quý I/2026 đã giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 15 giao dịch, mức thấp nhất kể từ trước đại dịch.

Tổng giá trị giao dịch phân khúc này cũng rớt từ 650 triệu bảng xuống chỉ còn 290 triệu bảng. Xét cả năm 2025, có 412 giao dịch bất động sản từ 5 triệu bảng trở lên, giảm 11% so với 2024.

Tổng giá trị chi cho phân khúc này đạt 4,09 tỷ bảng, giảm 18%. Riêng phân khúc 10-15 triệu bảng ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất với 31%.

Thị trường bất động sản hạng sang London trầm lắng khi các tỷ phú lần lượt di cư sang Dubai và Monaco. Ảnh: Knight Frank/Business Insider

Giá bất động sản trung tâm London hiện thấp hơn 24,5% so với đỉnh điểm cuối năm 2014. Savills tính toán giá trị nhà trong phân khúc này đã giảm 4,8% trong năm 2025.

Đáng chú ý, hiện tượng này hoàn toàn ngược dòng với thị trường bất động sản phổ thông, vẫn tăng nhẹ nhờ nhu cầu thực và thiếu hụt nguồn cung.

Ai đang ‘gom hàng’ khi giá giảm?

Trong khi người giàu rời đi, một dòng tiền mới đang âm thầm “săn hàng giá rẻ” ở London. Theo Beauchamp Estates, 65% người bán bất động sản trên 15 triệu bảng hiện là các chủ nhà non-dom đang rời khỏi Anh.

Thay vào đó, giới trẻ siêu giàu từ Trung Đông, Mỹ và Trung Quốc đang tận dụng cơ hội mua được những siêu biệt thự với giá hời.

Mức chiết khấu trung bình đạt 7,6% so với giá chào bán, cao hơn mức 7,12% của năm 2024 và 5,6% của năm 2023. Có những căn được thương lượng giảm tới 10-20%.

Nhờ lợi thế tỷ giá, người mua Mỹ đã chi tới 721 triệu bảng mua bất động sản hạng sang London, bao gồm 12 giao dịch trên 15 triệu bảng.

Tuy nhiên, điểm thú vị là phần lớn người rời đi không bán nhà. Họ vẫn giữ lại bất động sản ở London như một “chỗ đứng chiến lược” đề phòng khi chính sách thay đổi, cho thấy London vẫn có giá trị không thể thay thế.

Giới chuyên gia nhận định thị trường khó có thể phục hồi nhanh. Beauchamp Estates dự báo giá bất động sản trên 15 triệu bảng sẽ tiếp tục giảm 2-3% trong năm 2026 và không trở lại tăng trưởng dương trước năm 2027.

Tuy nhiên, vẫn có tín hiệu lạc quan: số giao dịch quý IV/2025 đã cải thiện 7% so với quý III và các nhà đầu tư cho rằng thị trường đã hấp thụ hầu hết các cú sốc chính sách.

Trước làn sóng người giàu rời đi, đảng Cải cách của ông Nigel Farage đang gây sức ép bằng một đề xuất có tên "Britannia Card". Cụ thể, giới siêu giàu chỉ cần bỏ ra 250.000 bảng là được cấp thẻ, giúp họ miễn thuế cho thu nhập từ nước ngoài trong 10 năm.

Đây được xem là một dạng "visa vàng" của Anh mà giới phân tích cho rằng nếu áp lực chính trị đủ lớn, chính phủ Đảng Lao động có thể sẽ phải nhượng bộ.

Theo Henley & Partners, Savills và Beauchamp Estates