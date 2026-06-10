Chính thức nhận hồ sơ mua NOXH We Icon

Từ ngày 5/6 đến 5/7/2026, Hệ sinh thái đầu tư SGO Group (bao gồm CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS Hải Phát - Hải Phát Land; CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS SGO - SGO Land; CTCP Tổng thầu Xây dựng SGO - SGO Construction) chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) We Icon thuộc tổ hợp SGO We City Hạ Long đợt 1.

Đây là cột mốc quan trọng của dự án trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở có pháp lý rõ ràng, mức giá phù hợp và vị trí thuận tiện đang tăng mạnh tại các đô thị phát triển.

Theo thông tin công bố, giá bán NOXH We Icon dự kiến khoảng 22 triệu đồng/m². Đây là mức giá đáng chú ý tại thị trường Hạ Long, nơi mặt bằng BĐS những năm gần đây chịu tác động từ tốc độ đô thị hóa, phát triển du lịch, hạ tầng và sự xuất hiện của nhiều khu đô thị quy mô lớn.

Đáng chú ý, điều kiện đăng ký mua NOXH tại Quảng Ninh hiện đã có những điểm cởi mở hơn. Khách hàng ngoại tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… nếu đáp ứng điều kiện theo quy định và không sở hữu nhà ở tại Hạ Long vẫn có thể đăng ký mua NOXH tại SGO We City Hạ Long; từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động, cán bộ, gia đình trẻ và nhóm khách hàng có nhu cầu an cư tại Hạ Long.

Nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới bên vịnh kỳ quan

NOXH We Icon nằm trong quần thể đô thị cao tầng SGO We City Hạ Long, thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở SGO La Emera Hạ Long tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh. Dự án được định vị là NOXH kiểu mẫu thế hệ mới, tiên phong mang đến không gian sống xanh, tiện ích và thông minh cho cư dân.

3 tòa We Icon là NOXH kiểu mẫu thế hệ mới, mang đến cho cư dân không gian sống xanh, đa dạng tiện ích với mức giá hợp lý. Ảnh phối cảnh

Nằm trên trục Đông Hạ Long, We Icon kết nối thuận tiện với Quốc lộ 18A, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và các khu vực trung tâm của thành phố, thừa hưởng tiềm năng phát triển của khu vực đô thị mới đang bứt phá.

Tổ hợp SGO We City Hạ Long - NOXH We Icon gồm 3 tòa cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp hơn 900 căn hộ với đa dạng loại hình: studio diện tích 33-40m2, 1 phòng ngủ + 1 từ 47-54m2, 2 phòng ngủ từ 60-70m2 và 3 phòng ngủ từ 70-75m2.

Các căn hộ đều có hướng gió view vịnh hay công viên xanh. Cơ cấu sản phẩm linh hoạt phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ độc thân, vợ chồng mới cưới, gia đình trẻ đến người lao động, cán bộ công nhân viên, chuyên gia đang làm việc tại Quảng Ninh và cả Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên...

Không chỉ giải quyết bài toán “có nhà để ở”, We Icon còn được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như bể bơi, phòng gym, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên, không gian cây xanh cảnh quan; cùng hàng trăm tiện ích trong quần thể SGO La Emera Hạ Long.

Đây là những yếu tố tạo nên một mô hình NOXH kiểu mẫu, nơi cư dân không chỉ sở hữu chỗ ở phù hợp tài chính mà còn được thụ hưởng môi trường sống văn minh và bền vững.

Bổ sung nguồn cung NOXH cho Quảng Ninh

Sự xuất hiện của NOXH We Icon diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở đang thiếu hụt nguồn cung vừa túi tiền. Trong quý I/2026, cả nước có hơn 40.000 căn hộ đủ điều kiện đưa ra thị trường, nhưng phân khúc nhà ở giá rẻ chỉ chiếm khoảng 7.000 căn. Trong khi đó, nhu cầu NOXH được đánh giá cao gấp nhiều lần so với nguồn cung dự kiến.

We Icon thừa hưởng hệ tiện ích đa dạng của khu đô thị SGO La Emera Hạ Long.

Tại Quảng Ninh, nhu cầu NOXH tiếp tục gia tăng cùng quá trình phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch và dịch vụ. Theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn NOXH giai đoạn 2021-2030, tỉnh được giao hoàn thành khoảng 18.000 căn đến năm 2030. Trong đó, Hạ Long và phường Hà Tu là những khu vực được ưu tiên phát triển nguồn cung mới nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, NOXH We Icon - SGO We City Hạ Long bổ sung gần 1.000 căn hộ cho thị trường, góp phần mở rộng nguồn cung NOXH chất lượng tại Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết dự án & đăng ký hồ sơ NOXH We Icon - SGO We City Hạ Long tại: https://sgowecityhalong.vn/

Hotline: 0988.836.353

Chính thức nhận hồ sơ đăng ký Đợt 1: Từ 05/06 - 05/07/2026

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng bán hàng SGO We City Hạ Long Thuộc KĐT SGO La Emera Hạ Long, phường Hà Tu, Quảng Ninh.

Phương Dung