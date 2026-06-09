Một dự án được giao đất từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành tiếp tục xuất hiện trong danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội. Dự án này nằm trên địa bàn phường Bạch Mai, nơi thành phố dự kiến thu hồi hơn 5ha đất để triển khai 7 công trình, dự án.

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách, có 3 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm dự án Xây dựng trường Tiểu học, trường Mầm non tại khu đất 418 Bạch Mai (Điện Thông) và dự án thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp để tiếp tục triển khai Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Phần diện tích thu hồi phục vụ Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nằm trong khu vực từ cổng QueenBee (cũ) đến ranh giới khu đất quy hoạch dự kiến xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng (cũ) ở phía Tây Bắc công viên. Việc thu hồi nhằm hoàn thiện quy hoạch đã được phê duyệt từ trước.

Bên cạnh đó, danh mục còn xuất hiện dự án đăng ký mới là tuyến đường Võ Thị Sáu kéo dài. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung tâm thành phố, giảm áp lực cho các tuyến phố hiện hữu.

Đáng chú ý trong nhóm dự án ngoài ngân sách là dự án Đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư.

Dự án này được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi và giao đất từ năm 2002. Trong quá trình triển khai, dự án liên tục được điều chỉnh về ranh giới, quy hoạch và chủ trương đầu tư qua nhiều quyết định của thành phố.

Từ năm 2016 đến 2020, dự án nhiều lần được điều chỉnh về ranh giới, quy hoạch và nội dung thu hồi, giao đất theo các quyết định của UBND TP Hà Nội.

Dự án đã có quyết định thu hồi đất đối với 31 trường hợp, phê duyệt phương án chi tiết đối với 30 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức trên địa bàn phường Bách Khoa (cũ). Tháng 9/2025, chủ đầu tư tiếp tục đề nghị đưa dự án vào danh mục công trình, dự án thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kế tiếp cấp phường (2026-2030).

Ngoài dự án Nam Đại Cồ Việt, đáng chú ý, danh mục còn ghi nhận một số dự án ngoài ngân sách khác là Bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021. Đến tháng 9/2025, thành phố tiếp tục ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Chủ đầu tư đã đăng ký đưa dự án vào danh mục thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất cấp phường giai đoạn 2026-2030.

Bãi đỗ xe này được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu điểm đỗ xe kéo dài tại khu vực trung tâm, nơi mật độ dân cư và phương tiện thuộc nhóm cao của thành phố.

Ngoài các dự án hạ tầng, thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe, danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 tại phường Bạch Mai còn bao gồm dự án xây dựng Cổng chùa Liên Phái, cho thấy khu vực này sẽ tiếp tục có nhiều biến động về quy hoạch và sử dụng đất trong những năm tới.