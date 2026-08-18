Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã DSE).

Theo quyết định, DSE bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, tại một số thời điểm, công ty cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

DSE cũng bị phạt 275 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khác thuộc diện phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo hoặc chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN.

Các dịch vụ tài chính này gồm ứng lãi vị thế, ứng rút ký quỹ ngoài giờ và ứng trước ký quỹ cho hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh. Những hoạt động này được DSE cung cấp trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 16/6/2026 khi chưa báo cáo UBCKNN.

Cũng trong khoảng thời gian trên, DSE đã ký kết các thỏa thuận cho vay để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ, DSE bị phạt thêm 137,5 triệu đồng.

DNSE bị xử phạt sau khi cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản chưa đủ tiền. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, tại một số thời điểm, công ty đã giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản của một số khách hàng.

Ngoài ra, DSE bị phạt 65 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số thời điểm, công ty đã cho một số khách hàng sử dụng tiền vay để mua chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Đáng chú ý, DNSE còn bị phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Theo quyết định xử phạt, trong giai đoạn từ ngày 2/1/2024 đến ngày 10/6/2026, DSE đã giải ngân cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cho một số cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty.

Trong giai đoạn từ ngày 1/2/2024 đến ngày 25/12/2024, công ty cũng cho một số cá nhân vay tiền thông qua hình thức ký kết các hợp đồng đặt cọc mua cổ phiếu.

Như vậy, DSE bị phạt với tổng số tiền là 802,5 triệu đồng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc DSE dừng cung cấp các dịch vụ tài chính khác thuộc diện phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo hoặc chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý.

Cụ thể, DSE phải dừng việc cung cấp dịch vụ ứng lãi vị thế, ứng rút ký quỹ ngoài giờ, ứng trước ký quỹ cho hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, đồng thời dừng việc ký kết các thỏa thuận cho vay để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.