Dòng tiền bắt đáy trở lại, thị trường hồi phục mạnh

Sau gần một tháng lao dốc, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có cú hồi phục đáng chú ý trong những phiên giao dịch cuối tháng 7 và đầu tháng 8. VN-Index tăng từ dưới 1.660 điểm trong phiên 28/7 lên gần 1.763 điểm vào ngày 3/8, trong khi lực cầu bắt đáy xuất hiện trên diện rộng, giúp nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bứt phá.

Đáng chú ý, cổ phiếu FPT tăng gần 16% chỉ trong khoảng một tuần, từ 62.000 đồng lên 71.700 đồng/cổ phiếu. Nhiều mã ngân hàng, thép, bất động sản và chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng hai con số sau giai đoạn bị bán tháo mạnh.

Một tín hiệu tích cực khác là khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng khoảng 1.000 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 3/8, sau nhiều tháng bán ròng liên tục và riêng 7 tháng đầu năm đã rút khoảng 3,4 tỷ USD khỏi thị trường.

Động lực hồi phục đến từ nhiều yếu tố. Sau nhịp giảm sâu, định giá thị trường đã xuống vùng thấp nhất khoảng 5 năm, trong khi kết quả kinh doanh quý II của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực với mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số ở nhiều ngành.

Dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hà

Bên cạnh đó, áp lực giải chấp khiến nhiều cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán theo phân tích kỹ thuật, tạo điều kiện để dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Việc hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu trong vùng giá thấp cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Nổi bật là lãnh đạo VCI, SMC, PDR và MWG đồng loạt công bố kế hoạch gia tăng sở hữu.

Yếu tố vĩ mô cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng chỉ tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi xác định LDR, qua đó giảm áp lực thanh khoản và mở thêm dư địa tín dụng. Đồng thời, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh xuống còn khoảng 0,7%/năm, cho thấy thanh khoản ngắn hạn đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn căng thẳng.

Lạm phát tháng 7 giảm nhẹ nhờ giá nhiên liệu và thực phẩm hạ nhiệt, trong khi giá dầu thế giới cũng lao dốc khi căng thẳng Mỹ - Iran tạm thời lắng xuống, góp phần giảm bớt áp lực đối với chính sách tiền tệ và chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Hôm 3/8, giá dầu WTI giảm 6% xuống 79,6 USD/thùng. Dầu Brent giảm 5,1% xuống 83,4 USD/thùng sau khi chạm ngưỡng 100 USD/thùng tuần trước.

Thị trường còn được kỳ vọng hưởng lợi từ Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội với nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và bất động sản, cũng như khả năng một số cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series trong kỳ rà soát tháng 9.

Thị trường còn nhiều lực cản phía trước

Dù tâm lý đã cải thiện đáng kể, triển vọng thị trường vẫn đối mặt không ít thách thức.

Rủi ro đầu tiên đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu vừa giảm mạnh nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Iran mới chỉ tạm lắng. Các vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt, hoạt động quân sự của các lực lượng ủy nhiệm và an ninh tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Chỉ cần xuất hiện một diễn biến bất ngờ, giá dầu có thể đảo chiều tăng mạnh, kéo theo áp lực lạm phát và chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Lãi suất liên ngân hàng giảm chủ yếu phản ánh thanh khoản ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng vẫn phổ biến quanh 9-10%/năm. Điều này đồng nghĩa chi phí vốn của doanh nghiệp và nhà đầu tư chưa giảm đáng kể.

Một áp lực khác là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9. Nếu Fed quay lại nâng lãi suất, áp lực lên tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước có thể gia tăng, qua đó ảnh hưởng tới dòng vốn vào thị trường chứng khoán.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, thị trường cũng đang tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.770-1.800 điểm sau nhịp hồi hơn 100 điểm. Đây được đánh giá là khu vực có thể xuất hiện áp lực chốt lời khi lượng cổ phiếu bắt đáy dần có lãi.

Theo Chứng khoán MBS, tháng 8 vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ và VN-Index có thể hướng tới vùng 1.800 điểm, thậm chí 1.850 điểm trong kịch bản tích cực.

Tuy nhiên, Chứng khoán BSC cho rằng thanh khoản vẫn chưa theo kịp đà tăng và chỉ số chưa vượt vùng cản một cách thuyết phục, do đó nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng thay vì mua đuổi.

Trong khi đó, VPBankS nhận định VN-Index đã lấy lại động lực khi vượt đường trung bình 20 ngày và khối ngoại quay lại mua ròng, nhưng khả năng xuất hiện một nhịp đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ quanh vùng 1.770-1.800 điểm sẽ giúp thị trường tạo nền vững chắc hơn cho dòng tiền mới.

Cùng quan điểm, SHS đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi sau bốn tuần giảm liên tiếp nhưng sẽ đối mặt nguồn cung lớn khi tiến sát vùng 1.800 điểm. Trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh đã qua, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có lợi nhuận tăng trưởng tốt nhưng định giá vẫn ở mức hấp dẫn, đặc biệt ở các nhóm bất động sản, tài chính và năng lượng.