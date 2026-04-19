Nguy cơ phát sinh nợ xấu khi cho thuê, cho mượn tài khoản

Trước thực trạng gia tăng các hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để gian lận và chiếm đoạt tài sản, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác với mọi hình thức mời gọi, mua bán, cho thuê, hoặc cho mượn tài khoản. Đồng thời, khách hàng cần tuân thủ quy định sử dụng tài khoản nhằm phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn trong mọi giao dịch.

Theo cảnh báo, khi tài khoản ngân hàng bị chuyển nhượng cho người khác sử dụng, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tài khoản để thực hiện hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật như: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mở ví điện tử trái phép, tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động gian lận khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và quyền lợi của khách hàng.

Tài khoản và thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép. Khi đó, chủ tài khoản có nguy cơ bị xem là đồng phạm, bị liên đới trách nhiệm, thậm chí có thể bị khởi kiện dân sự nếu gây thiệt hại cho người khác.

Hành vi cho thuê, thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua bán thông tin tài khoản có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt cao, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Ngoài ra, tài khoản sẽ bị ngân hàng khóa, hạn chế giao dịch, phong tỏa khi phát hiện các giao dịch nghi vấn nhằm xác minh thông tin tăng cường theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch cá nhân của chủ tài khoản.

Chủ tài khoản có thể phát sinh các nghĩa vụ tài chính hoặc nợ xấu ngoài ý muốn, đồng thời có nguy cơ bị đưa vào danh sách theo dõi của ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và khả năng vay vốn trong tương lai.

Thông tin cá nhân cũng có thể bị thu thập, rao bán hoặc sử dụng trái phép, dẫn đến nguy cơ bị mạo danh để lừa đảo, mở khoản vay trực tuyến, đăng ký ví điện tử hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác.

Những lưu ý cho chủ tài khoản

Nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng, ngân hàng khuyến cáo:

Không chia sẻ thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng, số thẻ, số CVC/CVV, hình ảnh, video khuôn mặt, hoặc bất cứ thông tin cá nhân nào khác cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng dưới mọi hình thức.

Không cho thuê/cho mượn/bán tài khoản. Tài khoản thanh toán chỉ được đăng ký và sử dụng bởi chính chủ sở hữu. Việc cho người khác sử dụng có thể dẫn đến rủi ro pháp lý và bị xử lý theo quy định.

Không thực hiện nhận tiền hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận/chuyển tiền dưới các hình thức như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”. Đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.

Không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “nâng cấp tài khoản”, “xử lý lỗi hệ thống”.

Cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email, các bài đăng trên mạng xã hội yêu cầu truy cập đường link/quét mã QR mời mở tài khoản hộ, cho mượn tài khoản, “nhận tiền - chia hoa hồng” hoặc cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, tài khoản/thẻ ngân hàng.

Cảnh giác với các ứng dụng, phần mềm, website có dấu hiệu lừa đảo, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng, nhấn vào link không rõ nguồn gốc.

Bảo mật thiết bị và ứng dụng ngân hàng, luôn cài đặt mật khẩu mạnh, không lưu mật khẩu tự động, không đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thiết bị lạ hoặc Wi-Fi công cộng.