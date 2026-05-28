Ngày 28/5, theo thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cơ quan này đã ban hành quyết định điều động công chức đối với ông Nguyễn Đình Đức, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế sau khi bị cho thôi giữ chức vụ.

Ông Nguyễn Đình Đức được điều động đến nhận công tác tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế. Thời gian điều động kể từ ngày 27/5/2026.

Ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế. Ảnh: LB

Trước đó, ngày 26/5, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đối với ông Đức.

Ông Nguyễn Đình Đức bị Thành ủy Huế kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ vai trò Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế từ tháng 11/2021 - 12/2023, ông Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, tổ chức đảng nơi sinh hoạt và công tác.