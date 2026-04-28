Ngày 28/4, TAND TP Huế đã tuyên án đối với 4 bị cáo Hoàng Văn Đức (SN 1970), Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968) và Hà Thúc Nhật (SN 1983) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế.

Theo cáo trạng, CDC Huế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP Huế, được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có hoạt động tiêm chủng vắc xin dịch vụ. Việc mua sắm vắc xin phải tuân thủ quy định đấu thầu, đồng thời toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị theo quy định pháp luật.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh :LB

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 - 12/2021, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Hoàng Văn Đức, cựu Giám đốc CDC Huế, cùng Trần Thị Kim Xinh, Phó khoa Dược - Vật tư y tế, Hà Thúc Nhật, Kế toán trưởng và Lê Nguyễn Thị Loan, nhân viên thu phí của CDC Huế đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Cụ thể, các bị cáo sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua vắc xin từ nhiều công ty cung ứng, nhưng lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân. Số vắc xin này được đưa vào tiêm song song với vắc xin mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

Để hợp thức hóa việc thu tiền, Lê Nguyễn Thị Loan đã áp mức giá tiêm đối với vắc xin mua ngoài đấu thầu tương đương giá vắc xin trong thầu. Tuy nhiên, thay vì nộp về đơn vị, số tiền này được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua vắc xin, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng, ngoại giao.

Kết quả điều tra xác định, gần 20.000 liều vắc xin đã được mua ngoài đấu thầu với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho CDC Huế hơn 1 tỷ đồng. Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật chịu trách nhiệm hơn 168 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản công, ảnh hưởng uy tín ngành y tế và niềm tin của nhân dân. Trong đó, Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu; các bị cáo còn lại là đồng phạm với mức độ khác nhau.

TAND TP Huế đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù, Hà Thúc Nhật 1 năm tù. Riêng bị cáo Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.