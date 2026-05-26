Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ vai trò Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế từ tháng 11/2021 - 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.

Ông Đức không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Qua đó, Công ty Cát Tường Quân đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, tổ chức đảng nơi sinh hoạt và công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đồng thời chiếu theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đức.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã đề nghị thi hành kỷ luật ông Đức sau khi xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm.