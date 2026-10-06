Viện lý do tái cơ cấu nhưng thực chất chỉ thay thế trưởng đại diện, doanh nghiệp ngoại bị tòa buộc phải bồi thường người lao động gần 7 tỷ do chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Làm việc 4 năm, bất ngờ nhận thông báo chấm dứt hợp đồng

Ngày 1/9/2013, ông V. (TPHCM) và Công ty L. ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ông V. giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện - Giám đốc vùng. Công việc của ông là điều hành văn phòng đại diện và phát triển Công ty L. tại Việt Nam.

Theo hợp đồng và các phụ lục, mức lương cơ bản của ông V. tại phụ lục cuối cùng là 89.931 Euro/năm, tổng lương là 123.931 Euro/năm. Ngoài tiền lương, hợp đồng còn có các khoản phụ cấp về nhà ở, sinh hoạt và chi phí trường học cho con.

Ngày 7/9/2017, ông V. nhận văn bản thông báo của tổng giám đốc Công ty L. về việc chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 7/10/2017. Ông V. không đồng ý và nhiều lần yêu cầu công ty giải thích, nhưng không nhận được phản hồi hợp lý.

Sau đó, hai bên có cuộc gặp ngày 19/9/2017 để trao đổi về việc chấm dứt hợp đồng. Công ty L. tiếp tục yêu cầu ông V. bàn giao công việc, tài liệu, tài sản và con dấu của văn phòng đại diện.

Đến ngày 20/10/2017, tổng giám đốc Công ty L. ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông V.

Viện lý do tái cơ cấu nhưng thực chất chỉ thay thế trưởng đại diện, một doanh nghiệp nước ngoài phải bồi thường người lao động gần 7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Công ty L. cho rằng việc công ty cho ông V. thôi việc xuất phát từ việc tái cơ cấu tổ chức tại khu vực châu Á, ngân sách kinh doanh bị cắt giảm và mô hình quản lý được thay đổi. Bên cạnh đó, công ty cho rằng ông V. có nhiều vấn đề trong cách ứng xử với khách hàng, không tuân thủ yêu cầu của cấp trên và không còn phù hợp với vị trí trưởng văn phòng đại diện.

Theo công ty, sau khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng, ông V. không hợp tác bàn giao công việc, đặc biệt là không trả con dấu, tài khoản và một số tài sản của Văn phòng đại diện.

Trong khi đó, ông V. cho hay công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là vi phạm luật lao động, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp và uy tín cá nhân nên ông đã khởi kiện công ty ra tòa. Ngoài yêu cầu tòa tuyên việc chấm dứt hợp đồng là trái luật, buộc công ty phải nhận ông trở lại làm việc vị trí cũ, ông V. còn yêu cầu công ty bồi thường tổng cộng hơn 378.309 Euro, tương đương gần 9,9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện ủy quyền của ông V yêu cầu Công ty L. phải thanh toán 395.522 Euro, tương đương hơn 10,1 tỷ đồng.

Hai cấp tòa buộc công ty bồi thường người lao động gần 7 tỷ đồng

Tại bản án sơ thẩm, TAND TPHCM chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông V. Tòa tuyên quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty L. với ông V. là trái pháp luật.

òa buộc Công ty L. phải trả ông V. tổng cộng gần 7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4,3 tỷ đồng là tiền lương cho thời gian không được làm việc; hơn 385,7 triệu đồng là 2 tháng tiền lương theo hợp đồng; hơn 1,1 tỷ đồng tiền thuê nhà; hơn 482 triệu đồng tiền sinh hoạt phí và hơn 644 triệu đồng tiền học phí cho 3 người con

Tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông V. về việc buộc bồi thường thêm 7 tháng lương để chấm dứt hợp đồng.

Cùng với đó, cấp sơ thẩm đã đình chỉ yêu cầu tính tiền lãi chậm thanh toán và yêu cầu về việc không thu hồi giấy phép lao động do nguyên đơn tự nguyện rút yêu cầu tại phiên tòa.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 13/12/2019, Công ty L. kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và đình chỉ xét xử vụ án.

Theo HĐXX, giữa ông V. và Công ty L. có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được giao kết và thực hiện tại Việt Nam, trong đó có thỏa thuận áp dụng pháp luật Việt Nam. Do đó, thẩm quyền giải quyết theo xác định của tòa án cấp sơ thẩm là đúng quy định.

Đáng chú ý, tòa căn cứ hồ sơ vụ án xác định tại thời điểm ông V. còn làm việc, văn phòng đại diện của Công ty L. có 3 người. Sau khi ông V. thôi việc, văn phòng vẫn có 3 người, chỉ thay đổi người giữ vị trí trưởng văn phòng đại diện.

Theo HĐXX, đây là trường hợp Công ty L. cho một người lao động thôi việc, không phải trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

Tòa cũng dẫn ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho rằng việc Văn phòng đại diện Công ty L. cho một người lao động thôi việc do thương nhân nước ngoài thay đổi cơ cấu không bảo đảm quy định pháp luật nếu lấy đây làm lý do chấm dứt hợp đồng.

Do đó, theo tòa phúc thẩm, Công ty L. chấm dứt hợp đồng lao động với ông V. là trái pháp luật.

HĐXX căn cứ mức lương và các khoản phụ cấp theo hợp đồng để xác định số tiền bồi thường. Ngoài tiền lương, hợp đồng còn có các khoản phụ cấp về nhà ở, sinh hoạt và chi phí trường học cho con.

Vì vậy, tòa xác định thời gian ông V. không được làm việc để tính bồi thường từ ngày 8/10/2017 đến ngày 23/8/2019, tương ứng thời hạn của giấy phép lao động được cơ quan chức năng cấp cho ông V.

Công ty L. phải thanh toán cho ông V. các khoản như tòa sơ thẩm đã tuyên, tổng cộng là gần 7 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty L., giữ nguyên bản án sơ thẩm

Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu của ông V. về việc buộc Công ty L. bồi thường thêm 7 tháng tiền lương để chấm dứt hợp đồng, trong đó có các khoản ông yêu cầu liên quan đến thời gian thất nghiệp, tổn thất vật chất, tinh thần, chi phí luật sư và việc thẻ tạm trú bị thu hồi.

Ngoài ra, tòa đình chỉ yêu cầu tính tiền lãi do Công ty L. chậm thanh toán và yêu cầu liên quan đến việc thu hồi giấy phép lao động của ông V. do người lao động đã rút các yêu cầu này tại cấp sơ thẩm.

(Bài viết dựa trên Bản án số 05/2021/LĐ-PT ngày 30/3/2021 của TAND cấp cao tại TPHCM)