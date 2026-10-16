MS 2026.279

Sau nhiều năm mắc suy thận giai đoạn cuối, anh Ngô Mạnh Tuấn (ở xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình) bị biến chứng suy tim. Trên đường đi vay tiền chữa bệnh, vợ chồng anh không may bị tai nạn nghiêm trọng, khiến gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất.

Đi vay tiền chữa bệnh, cả hai vợ chồng gặp tai nạn

Chị Trần Thị Huyền (vợ anh Tuấn) chia sẻ, năm 2022, sau nhiều ngày mệt mỏi, anh Tuấn đi khám và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, anh phải đến Bệnh viện Đa khoa Nam Định lọc máu 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống.

4 con của anh Tuấn còn nhỏ: Con gái lớn hiện học lớp 10 và bé út mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo

Đến tháng 5/2026, bệnh tình diễn biến phức tạp, anh Tuấn xuất hiện biến chứng suy tim, nhịp thở ngày càng yếu. Các bác sĩ tư vấn gia đình cho anh đặt stent mạch vành để duy trì sự sống. Tuy nhiên, sau mấy năm ròng rã chạy thận nên nhà cửa đã bán, tài sản không còn, vợ chồng anh đành tìm đến người thân vay tiền.

Khoảng 19h30 ngày 3/6/2026, trên đoạn đường gần UBND xã Nghĩa Sơn, khi anh Tuấn chở vợ bằng chiếc xe đạp điện cũ đến nhà người thân vay tiền thì một ô tô con bất ngờ lao tới từ phía sau, tông vào xe của hai người.

Chị Huyền bị đa chấn thương: dập gan, gãy xương sườn, gãy xương bả vai, gãy xương mu. Chị được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nam Định cấp cứu. Còn anh Tuấn bị chấn thương sọ não, tình trạng nặng. Vì anh Tuấn mắc bệnh suy thận nên máu khó đông, các bác sĩ phải chuyển anh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngày 4/6, anh Tuấn trải qua ca phẫu thuật não. Sau ca mổ, anh rơi vào hôn mê, mất ý thức gần nửa tháng.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ vừa sử dụng kháng sinh để xử lý tổn thương não, vừa phải lọc máu liên tục do chức năng thận của anh đã suy kiệt. Hiện tình trạng suy tim của anh tiếp tục diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.

Sau 20 ngày điều trị, chị Huyền được xuất viện nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường, phải tập phục hồi chức năng do các vết gãy chưa lành. Gan của chị cũng bị tổn thương nặng. Theo lời dặn của bác sĩ, chị tuyệt đối không được đi xe máy trong vòng một năm tới, bởi va chạm dù nhẹ cũng có nguy cơ gây vỡ gan, dẫn đến tử vong.

Con trai út của vợ chồng anh Tuấn mới tròn 4 tuổi luôn bên cạnh yêu thương bố

Bán nhà trả nợ, gia đình không còn tiền chữa bệnh

Trước khi xảy ra tai nạn, gia đình anh Tuấn đã trải qua nhiều năm chật vật vì chi phí điều trị bệnh suy thận. Từ năm 2025, vợ chồng anh phải bán nhà để trả khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Những tài sản có giá trị trong nhà cũng đã bán hết, nhưng cuộc sống vẫn chưa thể ổn định. Hiện cả gia đình phải ở nhờ nhà bố mẹ anh Tuấn.

Chị Huyền làm công nhân may tại một công ty gần nhà, thu nhập tối đa khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này không đủ trang trải chi phí điều trị cho chồng và nuôi 4 người con đang tuổi ăn học: Con gái lớn hiện học lớp 10 và bé út mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Gia đình còn có mẹ anh Tuấn là bà Trần Thị Bích (SN 1960), mắc nhiều bệnh mạn tính.

Sau khi bán nhà để trả nợ, vợ chồng anh Tuấn tiếp tục phải vay mượn để tìm cách chữa bệnh cho anh. Tai nạn bất ngờ khiến cả hai phải điều trị dài ngày, phát sinh thêm nhiều khoản chi phí. Nhờ sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm, gánh nặng tiền phẫu thuật não cho anh Tuấn được san sẻ phần nào.

Tuy nhiên, hiện anh vẫn cần được can thiệp tim mạch, trong khi gia đình không còn khả năng xoay xở kinh phí. Anh đã được xuất viện, trở về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục lọc máu định kỳ và chờ điều kiện can thiệp tim. Chị Huyền cũng chưa thể đi làm trở lại do cần thời gian phục hồi sau chấn thương.

Sau vụ tai nạn bị chấn thương, chị Huyền vẫn cần thời gian phục hồi, còn anh Tuấn tim vẫn bị suy nặng

Nghĩ đến tình trạng của chồng và 4 đứa con còn nhỏ, chị Huyền lo lắng: “Từ ngày anh ấy bị tai nạn chấn thương sọ não, khi đó chúng tôi tưởng chẳng sống được. Giờ phục hồi được phần nào thì tim vẫn bị suy nặng quá nhưng gia đình tôi chẳng còn tiền để cho anh ấy đặt stent nữa rồi. Giờ biết làm sao đây. Các con tôi ngày nào cũng bảo mẹ phải cứu bố”.

Ông Phạm Hồng Thái, Bí thư chi bộ thôn Quần Liêu, xác nhận gia đình anh Ngô Mạnh Tuấn, chị Trần Thị Huyền thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Tuấn mắc suy thận, phải lọc máu định kỳ; hai vợ chồng vừa gặp tai nạn, bị thương nặng và phải điều trị dài ngày. Gia đình có 4 người con nhỏ đang tuổi đi học, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ anh Ngô Mạnh Tuấn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.279 (anh Ngô Mạnh Tuấn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trần Thị Huyền (vợ anh Tuấn) theo địa chỉ: thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0988274575.

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