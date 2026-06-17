Cách kiểm soát cholesterol hiệu quả

Cholesterol là gì? Cholesterol là một dạng chất béo (lipid) tồn tại trong máu, đóng vai trò thiết yếu trong nhiều hoạt động sinh học của cơ thể. Phần lớn cholesterol được gan tổng hợp, phần còn lại đến từ thực phẩm như thịt, trứng, sữa và các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Cholesterol trong máu. Ảnh: Everlywell.com Trong điều kiện bình thường, cholesterol giúp cơ thể vận hành ổn định. Tuy nhiên, khi nồng độ cholesterol trong máu tăng cao vượt mức cho phép, chúng có thể lắng đọng trong thành mạch máu, hình thành các mảng xơ vữa, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Vai trò của cholesterol trong cơ thể Mặc dù thường bị gắn với các nguy cơ sức khỏe, cholesterol thực chất là một thành phần không thể thiếu đối với cơ thể con người. Trước hết, cholesterol tham gia cấu tạo màng tế bào, giúp duy trì tính ổn định và linh hoạt của tế bào. Bên cạnh đó, chất này còn là nguyên liệu quan trọng để cơ thể tổng hợp các hormone sinh dục như estrogen và testosterone, cũng như hormone tuyến thượng thận. Ngoài ra, cholesterol đóng vai trò trong quá trình tổng hợp vitamin D - yếu tố cần thiết cho hệ xương và miễn dịch. Nó cũng góp phần tạo nên dịch mật, giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu chất béo hiệu quả hơn. Có thể thấy, cholesterol không phải là “kẻ thù” mà vấn đề nằm ở việc duy trì mức độ phù hợp trong cơ thể.

Phân biệt cholesterol tốt (HDL) và xấu (LDL) Trong máu, cholesterol không tồn tại đơn lẻ mà được vận chuyển thông qua các lipoprotein, trong đó quan trọng nhất là HDL và LDL. HDL (High-Density Lipoprotein) thường được gọi là cholesterol “tốt”. Loại này có nhiệm vụ vận chuyển cholesterol dư thừa từ các mô và thành mạch về gan để xử lý và đào thải. Nhờ đó, HDL giúp làm giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và bảo vệ hệ tim mạch. Ngược lại, LDL (Low-Density Lipoprotein) bị xem là cholesterol “xấu”. Khi nồng độ LDL trong máu tăng cao, chúng dễ dàng tích tụ tại thành mạch máu, tạo thành các mảng bám làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Chỉ số cholesterol bình thường Việc theo dõi các chỉ số cholesterol trong máu là yếu tố quan trọng để đánh giá nguy cơ tim mạch. Theo các khuyến nghị y khoa, mức cholesterol lý tưởng thường nằm trong các ngưỡng sau: Cholesterol toàn phần: dưới 200 mg/dL

LDL (cholesterol xấu): dưới 100 mg/dL

HDL (cholesterol tốt): trên 40 mg/dL ở nam và trên 50 mg/dL ở nữ

Triglyceride: dưới 150 mg/dL Bảng đánh giá thành phần cơ bản của lipid máu

Nguyên nhân cholesterol cao Cholesterol cao thường không xuất hiện đơn lẻ mà là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp. Trong đó, chế độ ăn uống là nguyên nhân phổ biến nhất. Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đồ chiên rán, thức ăn nhanh có thể làm tăng đáng kể lượng LDL trong máu. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động, thừa cân hoặc béo phì cũng góp phần làm rối loạn chuyển hóa lipid. Thói quen hút thuốc lá và uống rượu bia thường xuyên cũng làm suy giảm HDL - yếu tố bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, yếu tố di truyền và một số bệnh lý như tiểu đường, rối loạn nội tiết cũng có thể khiến cholesterol tăng cao.